РФ построила базу для запуска реактивных дронов вблизи Украины: появились спутниковые снимки

Россия продолжает активно расширять инфраструктуру для запуска ударных беспилотников вблизи украинской границы. Новые данные свидетельствуют, что эти объекты адаптируют под использование реактивных дронов, которые являются более быстрыми и сложными для перехвата.

Как сообщает издание Business Insider, соответствующие выводы сделаны на основе спутниковых снимков и данных независимых исследователей, которые зафиксировали активное строительство и модернизацию пусковых объектов на российских военных базах, предназначенных для запуска дронов нового поколения.

Одним из таких объектов является база в Орловской области РФ, которая расположена примерно в 160 километрах от украинской границы. По данным аналитической компании Vantor, на ее территории зафиксировано четыре пусковые рельсы, при этом две из них уже удлинены до около 85 метров. В частности, строительные работы там стартовали в конце декабря 2025 года, тогда как еще две стартовые позиции начали обустраивать уже весной 2026-го.

РФ построила базу для запуска реактивных дронов вблизи границы Украины

В то же время специалисты, считают, что вся эта инфраструктура создается под новые версии российских ударных беспилотников семейства "Герань". Если первые модели, в частности "Герань-2", были фактически адаптированной копией иранского Shahed-136 с пропеллерным двигателем, то следующие модификации — "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" — уже получили реактивные двигатели. Их запускают со специальных рельсовых установок, после чего дрон набирает скорость и переходит в автономный полет к цели.

Отдельно аналитики обращают внимание на то, что новые модели меняются не только технически, но и внешне. В частности, "Герань-5" по форме уже приближается к крылатой ракете, а не классическому беспилотнику, что может усложнять ее обнаружение и перехват.

Кроме Орловской области, подобная инфраструктура расширяется и на временно оккупированной территории Донецкой области. Например, там российские войска развивают площадку на базе бывшего аэропорта, добавляя новые пусковые позиции и хранилища для дронов. Несмотря на значительную удаленность от линии фронта, этот объект уже неоднократно подвергался ударам со стороны Украины.

Из-за этого Россия существенно нарастила масштабы дроновых атак, и за первые три месяца 2026 года по Украине было запущено почти 16 тысяч беспилотников. В общем, такое количество выпущенных БпЛА существенно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Зато Украина в ответ продолжает развивать собственные системы противодействия, и одним из ключевых направлений является производство недорогих дронов-перехватчиков, которые должны сбивать вражеские беспилотники в воздухе. По словам президента Владимира Зеленского, украинские мощности уже позволяют изготавливать до 2 тысяч таких аппаратов ежедневно, и часть из которых потенциально могут передавать союзникам.

До этого Фокус писал, что Россия построила три идентичных секретных военных объекта в оккупированном Крыму, рядом с Санкт-Петербургом и на берегу Белого моря. В частности, эти площадки имеют ракетные установки и размещены неподалеку от старых ядерных хранилищ Советского Союза.

Кроме того, в феврале спутниковый снимок зафиксировал активное развертывание военной инфраструктуры на территории бывшего аэродрома "Кричев-6" в Беларуси, где, вероятно, может появляться техника российского ракетного комплекса "Орешник". На территории объекта аналитики заметили десятки военных машин, строительство ангаров и возможные пусковые позиции, однако эксперты не исключают, что часть инфраструктуры может быть имитационной или фейковой для введения в заблуждение.