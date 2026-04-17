РФ развернула три секретных военных объекта: возле ракет "Буревестник" и ядерных хранилищ (фото)

Российская Федерация построила три идентичных секретных военных объекта в оккупированном Крыму, рядом с Санкт-Петербургом и на берегу Белого моря, рассказал OSINT-аналитик H.I. Sutton. Площадки имеют ракетные установки и размещены неподалеку от старых ядерных хранилищ Советского Союза. Какие сооружения заметны на спутниковых фото и зачем РФ разместила тайные базы в ключевых точках вблизи Европы?

Первые сооружения непонятного назначения появились в 2022 году, в первые месяцы вторжения РФ в Украину, написал OSINTер. По состоянию на апрель 2026 года есть три идентичных объекта. На всех — пневматические ангары, пусковые площадки, полигоны с похожей конфигурацией. При этом россияне наладили связь и систему охраны. Одна из таких точек — тайное советское хранилище ядерного оружия "Феодосия-13": об активности в этой зоне оккупированного полуострова стало известно в 2022-2024 годах.

Аналитик подытожил открытые данные о военных объектах ВС РФ, назначение которых официально не известно. В статье указаны координаты зон и описывается, что построено, чем они похожи и чем отличаются. Первая замеченная зона — это укрытие "Феодосия-13" (другие названия — "Объект 712а", "Объект 7б", военная часть № 42615) в горах Кызылташ в Крыму: координаты 44.9303°, 35.0722°. Вторая зона — полигоне "Нясино" (согласно данным Defense Express) в 50 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга: координаты 60.3498°, 30.7726°. Третья — ракетный полигон "Ненокса" неподалеку от порта Северодвинск [оттуда взлетала ракета "Буревестник" — DE]: координаты 64.6424°, 39.2086°. На карте видим, что все точки расположены на западе РФ и как можно ближе к Европе.

В статье перечисляются, какие объекты заметили на базах ВС РФ и какие особенности привлекли внимание OSINTеров:

все объекты расположены на изолированных территориях, связанных с ВМС РФ;

основные сооружения — три ангара площадью 2000-3000 кв. м. При этом их всегда три, но они могут по-разному располагаться в пределах площадки;

между ангарами прячутся синие транспортные контейнеры, которые связаны с ангарами трубами или кабелями достаточно толстыми, чтобы их увидели из космоса;

еще один меньший синий контейнер стоит в стороне, и его отдельно обнесли защитным валом;

вокруг сооружений возведен защитный забор со средствами наблюдения, есть много мачт с громоотводами;

один из объектов подключен к ракетным площадкам. Из этого H.I.Sutton сделал вывод, что это релевантно и для остальных.

Аналитик также описал особенности каждой из трех зон. В частности, в Крыму предусмотрены пути для больших военных машин, но не заметно, чтобы они там действительно разворачивались. Под Санкт-Петербургом заметили две ракетные площадки и специальный закрытый бункер посередине. Объект под Федосией начали строить с октября 2022 года, а первый ангар появился уже в ноябре. Под Санкт-Петербургом — такая же оперативность: начали в августе, первое сооружение — в ноябре. В Белом море работы начались на год позже (с июля по сентябрь 2023 года), отмечается в материале. При этом OSINTер не объяснил, какое же, по его мнению, назначение тайных военных баз ВС РФ.

Военные объекты РФ — детали

На публикацию H.I. Sutton откликнулись аналитики портала Defense Express. Аналитики напомнили, что на арктическом полигоне запускали "Буревестник", а ленинградский — бывший танковый полигон времен СССР. Между тем в 2024 году о полигоне "Ненокса" написали на портале The Barents Observer: отметили, что новые объекты имеют суммарную площадь 61 тыс. кв. м, каждый из них — ангар размером с футбольное поле из пластика, но с металлическими конструкциями, и они "кажутся герметичными". Кроме того, рядом — большие компрессоры. Также указано, что синие морские контейнеры — это хранилища для ракет, а похожие видели в Капустином Яру в Астраханской области и на полигоне "Паньково" на Новой Земле в Арктике (где также запускали "Буревестник").

Отметим, осенью 2025 года, после очередных ядерных угроз Москвы, Фокус собрал информацию о ракете "Буревестник" и об испытаниях этого экспериментального оружия. Перед этим ВС РФ показали загрузку контейнеров с этими ракетами на российские военные самолеты на базе "Украинка" в Амурской области.

Напоминаем, весной 2026 года в медиа написали о возможности нападения РФ на страны Балтии: опубликовали старые карты с направлениями атаки.