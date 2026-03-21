"Эстония уже готовится к войне": СМИ обнародовали план возможного вторжения РФ в страны Балтии

Бывший народный депутат и блогер Борислав Береза обратил внимание на публикацию западных медиа о возможных сценариях военной агрессии России против стран Балтии. Речь идет о карте потенциального вторжения, которая, по его словам, напоминает прогнозы, предшествовавшие полномасштабной войне в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер и экс-нардеп Борислав Береза. В своей заметке он отметил, что немецкое издание BILD обнародовало карту вероятного наступления России на государства Балтии.

Также в своей заметке он напомнил, что еще в 2021 году это же медиа публиковало подобные материалы по Украине, которые тогда массово воспринимались со скепсисом и даже высмеивались. В то же время сейчас, по его словам, ситуация другая: страны региона не игнорируют риски и активно готовятся к возможным угрозам. В частности, в Эстонии проводят учения не только для регулярной армии, но и для добровольческих формирований, таких как Кайтселийт, а также развивают подразделения операторов беспилотников.

Відео дня

Публикация блогера Борислава Березы в Facebook Фото: Скриншот

"А еще готовятся подразделения пилотов дронов и многое другое. Странные эти эстонцы, да?", — написал он.

Из обнародованной карты следует, что Россия может рассматривать сценарий многонаправленного наступления на Эстонию, Латвию и Литву. В частности, указанные стрелками маршруты демонстрируют возможное продвижение войск с территории самой России, к примеру наступая из Калининградской области, войска Кремля смогут создать давление сразу с нескольких сторон. Более того, вторжение возможно с территории Беларуси. Основными целями определены столицы — Таллинн, Рига и Вильнюс.

Карта планирования вторжения путина в три страны Балтии Фото: Facebook

Готовится ли НАТО к возможной войне с РФ

Накануне издание BILD, ссылаясь на военного эксперта Карло Масалу, писало, что НАТО уже имеет наработанные и довольно конкретные планы обороны для стран Балтии. В частности, по его словам, Эстония, Латвия и Литва рассматриваются Альянсом как единое оперативное пространство, где в случае угрозы действия союзников должны быть максимально скоординированными.

Как отмечает эксперт, силы НАТО уже частично присутствуют в Эстонии: неподалеку от Нарвы развернута многонациональная боевая группа под руководством Великобритании, которая выполняет функцию передовой линии сдерживания. В то же время, по его мнению, именно Нарва остается наиболее уязвимой точкой. Это приграничный город, расположенный непосредственно возле России, где большинство населения составляют русскоязычные жители, и, соответственно, в случае кризиса риски быстрого развития событий там значительно выше.

Несмотря на то, что Эстония в последние годы существенно усилила оборонительные возможности этого направления, отсутствие постоянного присутствия войск НАТО непосредственно в городе, как отмечает Масала, остается чувствительным моментом. В то же время он предполагает, что эстонские силы обороны, безусловно, оперативно отреагируют в случае угрозы, а страны Северной Европы быстро окажут поддержку. Однако, стоит заметить, это не гарантирует немедленного привлечения всех сил Альянса.

Среди возможных шагов усиления безопасности эксперт, в частности, называет размещение подразделений НАТО непосредственно в Нарве. Такой подход, по его убеждению, мог бы значительно повысить уровень сдерживания, ведь в случае атаки российские войска сразу столкнулись бы с силами Альянса. Впрочем, на сегодня это решение пока не реализовано. Отдельно Масала обращает внимание, что немецкие военные, возглавляющие бригаду НАТО в Литве, при необходимости могут быть оперативно переброшены в Эстонию, хотя это создает дополнительные риски для других направлений.

Кроме того, эксперт отмечает, что информационная кампания вокруг так называемой "Нарвской народной республики" имеет все признаки гибридного воздействия. Речь идет, прежде всего, об активности в социальных сетях, направленной на дестабилизацию ситуации и усиление напряжения в обществе. Сейчас отсутствуют публичные сигналы со стороны российских властей о необходимости "защиты" русскоязычного населения в Эстонии, а значит, прямой военной угрозы на данный момент не фиксируется. К тому же, по его словам, существенным сдерживающим фактором остается то, что Россия продолжает быть глубоко втянутой в войну против Украины.

Ранее Фокус писал, что украинские военные инструкторы будут помогать Германии повышать боевую готовность своих вооруженных сил, передавая опыт ведения войны против российского вторжения. В частности, их участие в подготовке немецких армейских подразделений призвано укрепить оборону НАТО и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России до 2029 года.

Кроме того, сообщалось, что литовские спецслужбы предостерегают об усилении военной активности России у границ НАТО и указывают, что эти силы могут стать основой для возможного конфликта с Альянсом после завершения войны в Украине. По оценке разведки, Москва активно наращивает боевые части, восстанавливает стратегические резервы и готовит армию к потенциальному широкомасштабному столкновению с НАТО в течение следующих шести лет.