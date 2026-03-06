РФ разворачивает войска на границе с НАТО: разведка Литвы предупредила об угрозе

Литовские спецслужбы предостерегают об усилении военной активности России вблизи границ НАТО. В Вильнюсе предупреждают, что эти силы могут быть использованы как основа для возможного конфликта с Альянсом после завершения войны.

Россия расширяет военные части на границе с НАТО, предоставляя им боевой опыт в Украине, сообщила литовская разведка в пятницу в своей ежегодной оценке угроз безопасности, передает информационное агентство Reuters. Если санкции будут отменены, Россия будет готова к широкомасштабному военному конфликту с НАТО через шесть лет, говорится в оценке разведки.

"Россия, вероятно, создаст не только на 30-50% большую армию, чем та, что была до войны, но и относительно современную. Стратегические резервы вооружения и боеприпасов будут полностью восстановлены. Россия будет готова к военному конфликту с НАТО", — говорится в отчете литовской разведки.

В отчете также говорится, что главными целями России остаются изменение баланса сил в Европе в ее пользу, а также полное покорение Украины. Российская военная промышленность была развита с помощью Китая, что позволило Москве уменьшить свою зависимость от западных технологий.

В отчете говорится, что после войны избыток вооружения приведет к "последствиям для глобальной безопасности". В отчете также упоминалось о взрывах посылок в 2024 году, в которых литовские чиновники обвинили российскую военную разведку, и заявили, что РФ может их масштабировать.

Литва обвинила в терактах пятерых человек, связанных с разведкой РФ

Литовские прокуроры обвинили пятерых человек в организации и осуществлении террористических актов, организованных российской военной разведкой после того, как они попытались установить зажигательные устройства в самолетах, сообщает Bloomberg.

Гражданин Литвы, действуя вместе с сообщниками, в 2024 году воспользовался службами доставки DHL и DPD для отправки четырех посылок с самодельными зажигательными устройствами. Одна партия взорвалась в аэропорту Лейпцига, а другая загорелась в грузовике в Польше. Третья посылка прибыла в Великобританию и загорелась на складе. Четвертая не загорелась из-за неисправности и была перехвачена.

По словам прокуратуры, власти Вильнюса продолжают поиски еще двух человек. Международное расследование, проведенное совместно с Польшей, Германией, Нидерландами и Великобританией, показало, что преступления были организованы и скоординированы лицами, связанными с российской разведкой.

Напомним, что Литва, Латвия и Эстония разрабатывают сценарии действий на случай возможного вторжения России. Они предусматривают масштабную эвакуацию гражданского населения. По предварительным оценкам, в случае обострения ситуации с безопасностью свои дома могут покинуть примерно 1,2 миллиона человек.

Ранее мы также информировали, что литовский общественный вещатель LRT обнародовал расследование о деятельности компаний Fast Bunkering, которые работают в Литве, Латвии и Эстонии и занимаются заправкой судов в море. Журналисты выяснили, что их танкеры-заправщики совершили 286 операций по заправке судов в Балтийском море. По меньшей мере 159 из этих судов были танкерами, которые заходили в российские порты и могли перевозить подсанкционную нефть.