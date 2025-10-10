Агрессия РФ: страны Балтии приготовились эвакуировать больше миллиона человек, — Reuters

Литва, Латвия и Эстония разрабатывают планы на случай возможного российского вторжения, предусматривающие массовую эвакуацию населения. Всего предполагается, что свои дома могут покинуть около 1,2 миллиона человек из 6,2 миллиона жителей региона.

Страны Балтии выражают опасения относительно возможной военной агрессии Российской Федерации, ссылаясь на недавние события — вторжение российских истребителей и беспилотников, кибератаки и кампании по дезинформации. В то же время государства начали тесное сотрудничество в области гражданской обороны еще в мае текущего года. Об этом 10 октября сообщило агентство Reuters.

Вторжение РФ в страны Балтии — детали

Литва

На этой неделе в Литве прошли учения, в рамках которых отрабатывалась эвакуация из Вильнюса сотен человек. Однако реальные сценарии предполагают значительно больший масштаб — вплоть до выезда сотен тысяч жителей.

"Угрозы могут быть разными. Возможно, мы увидим мощную армию вдоль границ Прибалтики с очевидной целью захватить все три страны за три дня или неделю", — сказал глава пожарной службы Литвы Ренатас Пожела.

По его словам, страна готовится эвакуировать около 400 тысяч человек, проживающих в радиусе 40 километров от границы с Россией и Беларусью. Около 300 тысяч человек планируется временно разместить в школах, университетах, церквях и спортивных аренах, включая стадион в Каунасе.

Также в стране уже определены пункты сбора населения, маршруты поездов и автобусов, а также созданы запасы продовольствия, туалетной бумаги и походных матрасов. Для автомобилистов подготовлены карты с альтернативными дорогами, чтобы основные трассы оставались свободными для нужд армии.

Латвия и Эстония

В Латвии власти прогнозируют, что при нападении России могут быть вынуждены покинуть дома до трети населения — около 630 тысяч человек. Об этом заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс.

А в Эстонии разрабатывается план переселения 10% населения — около 140 тысяч человек — во временные убежища. По словам советника по массовой эвакуации Ивара Мая, помощь получат в первую очередь те, кому некуда поехать, тогда как остальные смогут разместиться у родственников.

Reuters отмечает, что ни одна из стран Балтии не планирует эвакуацию граждан за пределы своих границ. Дело в том, что в стратегически важном Сувалкском коридоре, соединяющем Литву и Польшу, приоритет будет отдан военному транспорту, а не гражданским беженцам.

Отметим, что разведывательные службы ряда европейских стран считают возможным нападение России в ближайшие годы. Так еще в начале февраля 2025 Служба внешней и военной разведки Дании опубликовала отчет, в котором отмечалось, что Москва готовится к противостоянию с НАТО и может представлять прямую угрозу Альянсу примерно через пять лет после окончания войны в Украине.

Ранее Фокус выяснял какие сценарии возможны в случае нападения Российской Федерации на страны Балтии, как может отреагировать НАТО и что это будет означать для будущего европейской безопасности.