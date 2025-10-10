Агресія РФ: країни Балтії приготувалися евакуювати понад мільйон осіб, — Reuters

Литва, Латвія та Естонія розробляють плани на випадок можливого російського вторгнення, що передбачають масову евакуацію населення. Загалом передбачається, що свої домівки можуть покинути близько 1,2 мільйона осіб із 6,2 мільйона жителів регіону.

Країни Балтії висловлюють побоювання щодо можливої військової агресії Російської Федерації, посилаючись на нещодавні події — вторгнення російських винищувачів і безпілотників, кібератаки та кампанії з дезінформації. Водночас держави розпочали тісну співпрацю в галузі цивільної оборони ще в травні поточного року. Про це 10 жовтня повідомило агентство Reuters.

Вторгнення РФ у країни Балтії — деталі

Литва

Цього тижня в Литві відбулися навчання, в рамках яких відпрацьовували евакуацію з Вільнюса сотень людей. Однак реальні сценарії передбачають значно більший масштаб — аж до виїзду сотень тисяч жителів.

"Загрози можуть бути різними. Можливо, ми побачимо потужну армію вздовж кордонів Прибалтики з очевидною метою захопити всі три країни за три дні або тиждень", — сказав глава пожежної служби Литви Ренатас Пожела.

За його словами, країна готується евакуювати близько 400 тисяч осіб, які проживають у радіусі 40 кілометрів від кордону з Росією і Білоруссю. Близько 300 тисяч осіб планують тимчасово розмістити в школах, університетах, церквах і спортивних аренах, включно зі стадіоном у Каунасі.

Також у країні вже визначено пункти збору населення, маршрути поїздів та автобусів, а також створено запаси харчів, туалетного паперу та похідних матраців. Для автомобілістів підготовлено карти з альтернативними дорогами, щоб основні траси залишалися вільними для потреб армії.

Латвія та Естонія

У Латвії влада прогнозує, що під час нападу Росії можуть бути змушені покинути домівки до третини населення — близько 630 тисяч осіб. Про це заявив заступник начальника Державної пожежно-рятувальної служби Іварс Накуртс.

А в Естонії розробляється план переселення 10% населення — близько 140 тисяч осіб — у тимчасові притулки. За словами радника з масової евакуації Івара Мая, допомогу отримають насамперед ті, кому нікуди поїхати, тоді як решта зможуть розміститися у родичів.

Reuters зазначає, що жодна з країн Балтії не планує евакуацію громадян за межі своїх кордонів. Річ у тім, що в стратегічно важливому Сувалкському коридорі, що з'єднує Литву і Польщу, пріоритет буде віддано військовому транспорту, а не цивільним біженцям.

Зазначимо, що розвідувальні служби низки європейських країн вважають можливим напад Росії в найближчі роки. Так, ще на початку лютого 2025 року Служба зовнішньої та військової розвідки Данії опублікувала звіт, у якому зазначалося, що Москва готується до протистояння з НАТО і може становити пряму загрозу Альянсу приблизно через п'ять років після закінчення війни в Україні.

Раніше Фокус з'ясовував, які сценарії можливі в разі нападу Російської Федерації на країни Балтії, як може відреагувати НАТО і що це означатиме для майбутнього європейської безпеки.