РФ розгортає війська на кордоні з НАТО: розвідка Литви попередила про загрозу

Литовські спецслужби застерігають про посилення військової активності Росії поблизу кордонів НАТО. У Вільнюсі попереджають, що ці сили можуть бути використані як основа для можливого конфлікту з Альянсом після завершення війни.

Росія розширює військові частини на кордоні з НАТО, надаючи їм бойовий досвід в Україні, повідомила литовська розвідка в п’ятницю у своїй щорічній оцінці загроз безпеці, передає інформаційне агентство Reuters. Якщо санкції будуть скасовані, Росія буде готова до широкомасштабного військового конфлікту з НАТО через шість років, йдеться в оцінці розвідки.

"Росія, ймовірно, створить не лише на 30-50% більшу армію, ніж та, що була до війни, але й відносно сучасну. Стратегічні резерви озброєння та боєприпасів будуть повністю відновлені. Росія буде готова до військового конфлікту з НАТО", — йдеться у звіті литовської розвідки.

Відео дня

У звіті також йдеться, що головними цілями Росії залишаються зміна балансу сил у Європі на її користь, а також повне підкорення України. Російська військова промисловість була розвинена за допомогою Китаю, що дозволило Москві зменшити свою залежність від західних технологій.

У звіті йдеться, що після війни надлишок озброєння призведе до "наслідків для глобальної безпеки". У звіті також згадувалося про вибухи посилок у 2024 році, в яких литовські чиновники звинуватили російську військову розвідку, і заявили, що РФ може їх масштабувати.

Литва звинуватила в терактах п'ятьох осіб, пов'язаних із розвідкою РФ

Литовські прокурори звинуватили п'ятьох осіб в організації та здійсненні терористичних актів, організонаних російською військовою розвідкою після того, як вони спробували встановити запальні пристрої в літаках, повідомляє Bloomberg.

Громадянин Литви, діючи разом зі спільниками, у 2024 році скористався службами доставки DHL та DPD для відправлення чотирьох посилок із саморобними запальними пристроями. Одна партія вибухнула в аеропорту Лейпцига, а інша загорілася у вантажівці в Польщі. Третя посилка прибула до Великої Британії та загорілася на складі. Четверта не загорілася через несправність і була перехоплена.

За словами прокуратури, влада Вільнюса продовжує пошуки ще двох осіб. Міжнародне розслідування, проведене спільно з Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Великою Британією, показало, що злочини були організовані та скоординовані особами, пов'язаними з російською розвідкою.

Нагадаємо, що Литва, Латвія та Естонія розробляють сценарії дій на випадок можливого вторгнення Росії. Вони передбачають масштабну евакуацію цивільного населення. За попередніми оцінками, у разі загострення безпекової ситуації свої домівки можуть залишити приблизно 1,2 мільйона людей.

Раніше ми також інформували, що литовський суспільний мовник LRT оприлюднив розслідування про діяльність компаній Fast Bunkering, які працюють у Литві, Латвії та Естонії та займаються заправкою суден у морі. Журналісти з’ясували, що їх танкери-заправники здійснили 286 операцій із заправки суден у Балтійському морі. Щонайменше 159 із цих суден були танкерами, які заходили до російських портів і могли перевозити підсанкційну нафту.