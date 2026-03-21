"Естонія вже готується до війни": ЗМІ оприлюднили план можливого вторгнення РФ до країн Балтії

Колишній народний депутат і блогер Борислав Береза звернув увагу на публікацію західних медіа про можливі сценарії військової агресії Росії проти країн Балтії. Йдеться про карту потенційного вторгнення, яка, за його словами, нагадує прогнози, що передували повномасштабній війні в Україні.

У своєму дописі він зазначив, що німецьке видання BILD оприлюднило карту ймовірного наступу Росії на держави Балтії.

Також у своєму дописі він нагадав, що ще у 2021 році це ж медіа публікувало подібні матеріали щодо України, які тоді масово сприймалися зі скепсисом і навіть висміювалися. Водночас нині, за його словами, ситуація інша: країни регіону не ігнорують ризики та активно готуються до можливих загроз. Зокрема, в Естонії проводять навчання не лише для регулярної армії, а й для добровольчих формувань, таких як Кайтселійт, а також розвивають підрозділи операторів безпілотників.

Публікація блогера Борислава Берези у Facebook Фото: Скриншот

"А ще готуються підрозділи пілотів дронів та багато іншого. Дивні ці естонці, так?", — написав він.

З оприлюдненої карти випливає, що Росія може розглядати сценарій багатонапрямкового наступу на Естонію, Латвію та Литву. Зокрема, вказані стрілками маршрути демонструють можливе просування військ із території самої Росії, до прикладу наступаючи з Калінінградської області, війська Кремля зможуть створити тиск одразу з кількох боків. Ба більше, вторгення можливе із території Білорусі. Основними цілями визначені столиці — Таллінн, Рига та Вільнюс.

Карта планування вторгнення путіна до трьох країн Балтії Фото: Facebook

Чи готується НАТО до можливої війни з РФ

Напередодні видання BILD, посилаючись на військового експерта Карло Масалу, писало, що НАТО вже має напрацьовані та доволі конкретні плани оборони для країн Балтії. Зокрема, за його словами, Естонія, Латвія та Литва розглядаються Альянсом як єдиний оперативний простір, де у разі загрози дії союзників мають бути максимально скоординованими.

Як зазначає експерт, сили НАТО вже частково присутні в Естонії: неподалік від Нарви розгорнута багатонаціональна бойова група під керівництвом Великої Британії, яка виконує функцію передової лінії стримування. Водночас, на його думку, саме Нарва залишається найбільш уразливою точкою. Це прикордонне місто, розташоване безпосередньо біля Росії, де більшість населення становлять російськомовні мешканці, і, відповідно, у разі кризи ризики швидкого розвитку подій там значно вищі.

Попри те, що Естонія останніми роками суттєво посилила оборонні можливості цього напрямку, відсутність постійної присутності військ НАТО безпосередньо в місті, як наголошує Масала, залишається чутливим моментом. Водночас він припускає, що естонські сили оборони, безумовно, оперативно відреагують у разі загрози, а країни Північної Європи швидко нададуть підтримку. Однак, варто зауважити, це не гарантує негайного залучення всіх сил Альянсу.

Серед можливих кроків посилення безпеки експерт, зокрема, називає розміщення підрозділів НАТО безпосередньо в Нарві. Такий підхід, на його переконання, міг би значно підвищити рівень стримування, адже у разі атаки російські війська одразу зіштовхнулися б із силами Альянсу. Втім, на сьогодні це рішення поки не реалізоване. Окремо Масала звертає увагу, що німецькі військові, які очолюють бригаду НАТО в Литві, за потреби можуть бути оперативно перекинуті до Естонії, хоча це створює додаткові ризики для інших напрямків.

Крім того, експерт наголошує, що інформаційна кампанія навколо так званої "Нарвської народної республіки" має всі ознаки гібридного впливу. Йдеться, передусім, про активність у соціальних мережах, спрямовану на дестабілізацію ситуації та посилення напруги в суспільстві. Наразі відсутні публічні сигнали з боку російської влади щодо необхідності "захисту" російськомовного населення в Естонії, а отже, прямої військової загрози на цей момент не фіксується. До того ж, за його словами, суттєвим стримувальним фактором залишається те, що Росія продовжує бути глибоко втягнутою у війну проти України.

Раніше Фокус писав, що українські військові інструктори допомагатимуть Німеччині підвищувати бойову готовність своїх збройних сил, передаючи досвід ведення війни проти російського вторгнення. Зокрема, їхня участь у підготовці німецьких армійських підрозділів покликана зміцнити оборону НАТО та підвищити готовність до можливих загроз з боку Росії до 2029 року.

Крім того, повідомлялося, що литовські спецслужби застерігають про посилення військової активності Росії біля кордонів НАТО та вказують, що ці сили можуть стати основою для можливого конфлікту з Альянсом після завершення війни в Україні. За оцінкою розвідки, Москва активно нарощує бойові частини, відновлює стратегічні резерви та готує армію до потенційного широкомасштабного зіткнення з НАТО протягом наступних шести років.