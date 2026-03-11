Направить військових інструкторів: Україна допоможе Німеччині готуватися до нападу РФ на НАТО

Українські військові інструктори допомагатимуть Німеччині готувати свої збройні сили до потенційної загрози з боку Росії. Йдеться про передачу бойового досвіду, який українські військові отримали під час війни проти російського вторгнення.

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам бути готовими до захисту від будь-якого нападу Кремля на НАТО до 2029 року, заявив начальник штабу німецької армії, повідомили Sky News.

Ці плани знаменують собою зміну ролей після років навчання західними військами українських військових. Берлін і Київ домовилися, що Україна направить військових інструкторів до німецьких армійських шкіл для викладання досвіду, отриманого під час боротьби проти російського вторгнення.

"У нас високі очікування. Українські військові наразі єдині у світі, які мають досвід бойових дій на передовій проти Росії", — заявив генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, головнокомандувач німецької армії.

Німеччина — не єдина західна країна, яка спирається на досвід України. Президент Володимир Зеленський минулого тижня пообіцяв надати допомогу США у боротьбі з іранськими безпілотниками на Близькому Сході.

Фройдінг сказав, що Німеччина була першою країною, яка досягла домовленості з Україною про надання військових інструкторів, але прогнозує, що інші наслідуватимуть цей приклад.

На запитання про внесок українських інструкторів він послався на оцінки німецьких та інших західних розвідувальних служб, що Росія може бути готова до масштабного нападу на військовий альянс НАТО до 2029 року.

"Це ж майже післязавтра. У нас немає часу — ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність. Тож ми повинні використати кожну можливість для підготовки", — сказав Фройдінг.

Росія наполягає, що не має наміру атакувати НАТО, але західні чиновники кажуть, що такі запевнення не можна сприймати буквально, оскільки Москва робила аналогічні заяви перед вторгненням в Україну.

Нагадаємо, що Україна раніше направила на Близький Схід три професійні групи фахівців. Вони мають допомогти країнам регіону у питаннях безпеки та протидії безпілотникам. Водночас Київ розраховує отримати від партнерів ракети для систем протиповітряної оборони Patriot як частину такої співпраці.

Раніше ми також інформували, що Саудівська Аравія веде переговори з Україною щодо масштабної угоди з придбання українських дронів-перехоплювачів для боротьби з «Шахедами». За даними джерел, контракт на постачання таких безпілотників уже підписано, а посередником виступила одна з саудівських компаній-виробників озброєння.