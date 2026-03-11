Направит военных инструкторов: Украина поможет Германии готовиться к нападению РФ на НАТО

Украинские военные инструкторы будут помогать Германии готовить свои вооруженные силы к потенциальной угрозе со стороны России. Речь идет о передаче боевого опыта, который украинские военные получили во время войны против российского вторжения.

Украинские военные инструкторы помогут немецким вооруженным силам быть готовыми к защите от любого нападения Кремля на НАТО до 2029 года, заявил начальник штаба немецкой армии, сообщили Sky News.

Эти планы знаменуют собой смену ролей после лет обучения западными войсками украинских военных. Берлин и Киев договорились, что Украина направит военных инструкторов в немецкие армейские школы для преподавания опыта, полученного во время борьбы против российского вторжения.

"У нас высокие ожидания. Украинские военные пока единственные в мире, которые имеют опыт боевых действий на передовой против России", — заявил генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, главнокомандующий немецкой армии.

Германия — не единственная западная страна, которая опирается на опыт Украины. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе пообещал оказать помощь США в борьбе с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

Фройдинг сказал, что Германия была первой страной, которая достигла договоренности с Украиной о предоставлении военных инструкторов, но прогнозирует, что другие последуют этому примеру.

На вопрос о вкладе украинских инструкторов он сослался на оценки немецких и других западных разведывательных служб, что Россия может быть готова к масштабному нападению на военный альянс НАТО до 2029 года.

"Это же почти послезавтра. У нас нет времени — враг не ждет, пока мы объявим о своей готовности. Поэтому мы должны использовать каждую возможность для подготовки", — сказал Фройдинг.

Россия настаивает, что не намерена атаковать НАТО, но западные чиновники говорят, что такие заверения нельзя воспринимать буквально, поскольку Москва делала аналогичные заявления перед вторжением в Украину.

Напомним, что Украина ранее направила на Ближний Восток три профессиональные группы специалистов. Они должны помочь странам региона в вопросах безопасности и противодействия беспилотникам. В то же время Киев рассчитывает получить от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot как часть такого сотрудничества.

Ранее мы также информировали, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о масштабной сделке по приобретению украинских дронов-перехватчиков для борьбы с "Шахедами". По данным источников, контракт на поставку таких беспилотников уже подписан, а посредником выступила одна из саудовских компаний-производителей вооружения.