Саудовская Аравия готовит "огромную сделку" по закупке украинских дронов-перехватчиков, — СМИ

Саудовская Аравия ведет переговоры с Киевом об огромной сделке по закупке дронов-перехватчиков "Шахедов" украинского производства. Сделка может быть заключена уже на этой неделе.

Один из источников издания Kyiv Independent сообщил, что "огромная сделка" может быть заключена уже 11 марта.

Другой источник утверждает, что контракт на поставку украинских дронов-перехватчиков уже был подписан, а посредником выступила компания-производитель оружия из Саудовской Аравии.

В МИД Саудовской Аравии и посольстве Саудовской Аравии не прокомментировали возможное заключение сделки.

В то же время главный аналитик Triada Trade Partners, консалтинговой и лоббистской фирмы для международных оружейных компаний в Украине Богдан Попов рассказал, что многие страны Персидского залива проявляют интерес к экспорту из Украины, покупке технологий и найме украинских инструкторов.

В компании, которая производит беспилотники Sting Wild Hornets, сообщили, что текущее производство составляет более 10 тысяч единиц перехватчиков в месяц.

Однако решение по экспорту на Ближний Восток пока не принято, но компания не участвует в нем.

В то же время в Украине есть опасения относительно того, что Россия имеет влияние на Ближний Восток. Так, Саудовская Аравия и Россия в декабре подписали соглашение о безвизовом режиме.

Но относительное отсутствие регулирования среди стран Персидского залива, что делает их открытыми для российских денег, также заставляет их более охотно сотрудничать с производителями оружия из Украины, чем с военными США или ЕС.

Информацию о возможной сделке подтверждают и источники издания The Wall Street Journal. Там добавляют, что стоимость контракта может достигать миллионов долларов, хотя финальный документ еще не подписан.

Кроме дронов-перехватчиков Саудовская Аравия может приобрести и РЭБ украинского производства.

Также интерес к украинским технологиям проявили и другие страны региона, в частности, Катар. Представители этой арабской страны приезжали в Украину, чтобы изучить опыт противодействия беспилотникам.

В конце года стало известно, что украинская компания-производитель оружия Fire Point продаст часть акций. В частности, эта компания создала ракету "Фламинго". Сообщалось, что приобрести 30% компании намерена оборонная группа EDGE, принадлежащая суверенному фонду Объединенные Арабские Эмираты.

9 марта Зеленький сообщил, что Украина получила 11 запросов от разных стран с просьбой о помощи, среди них — соседние с Ираном государства, европейские страны и США.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Глава государства отмечает, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.

Впоследствии стало известно, что Зеленский согласился отправить военных на Ближний Восток сбивать "Шахеды". Украина пообещала направить своих специалистов, о чем Киев просила администрация Трампа.