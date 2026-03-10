Саудівська Аравія готує "величезну угоду" з закупівлі українських дронів-перехоплювачів, — ЗМІ

Саудівська Аравія веде перемовини з Києвом про величезну угоду щодо закупівлі дронів-перехоплювачів "Шахедів" українського виробництва. Угода може бути укладена вже цього тижня.

Одне з джерел видання Kyiv Independent повідомило, що "величезна угода" може бути укладена вже 11 березня.

Інше джерело стверджує, що контракт на постачання українських дронів-перехоплювачів уже було підписано, а посередником виступила компанія-виробник зброї з Саудівської Аравії.

У МЗС Саудівської Аравії та посольстві Саудівської Аравії не прокоментували можливе укладання угоди.

Водночас головний аналітик Triada Trade Partners, консалтингової та лобістської фірми для міжнародних збройових компаній в Україні Богдан Попов розповів, що чимало країн Перської затоки проявляють інтерес до експорту з України, купівлі технологій та наймі українських інструкторів.

У компанії, яка виробляє безпілотники Sting Wild Hornets, повідомили, що поточне виробництво становить понад 10 тисяч одиниць перехоплювачів на місяць.

Однак рішення щодо експорту на Близький Схід наразі не прийняте, але компанія не бере участі в ньому.

Водночас в Україні є побоювання щодо того, що Росія має вплив на Близький Схід. Так, Саудівська Аравія та Росія у грудні підписали угоду про безвізовий режим.

Але відносна відсутність регулювання серед країн Перської затоки, що робить їх відкритими для російських грошей, також змушує їх більш охоче співпрацювати з виробниками зброї з України, ніж з військовими США чи ЄС.

Інформацію про можливу угоду підтверджують і джерела видання The Wall Street Journal. Там додають, що вартість контракту може сягати мільйонів доларів, хоча фінальний документ ще не підписано.

Крім дронів-перехоплювачів Саудівська Аравія може придбати і РЕБ українського виробництва.

Також інтерес до українських технологій виявили й інші країни регіону, зокрема, Катару. Представники цієї арабської країни приїздили до України, аби вивчити досвід протидії безпілотникам.

Наприкінці року стало відомо, що українська компанія-виробник зброї Fire Point продасть частину акцій. Зокрема, ця компанія створила ракету "Фламінго". Повідомлялось, що придбати 30% компанії має намір оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати.

9 березня Зеленький повідомив, що Україна отримала 11 запитів від різних країн з проханням про допомогу, серед них — сусідні з Іраном держави, європейські країни та США.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Глава держави відзначає, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним та взаємовигідним.

Згодом стало відомо, що Зеленський погодився відправити військових на Близький Схід збивати "Шахеди". Україна пообіцяла направити своїх спеціалістів, про що Київ просила адміністрація Трампа.