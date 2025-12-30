Компанію-розробника ракети "Фламінго" частково викупить іноземна держава, — ЗМІ

Українська компанія-виробник зброї Fire Point продасть частину акцій. Придбати 30% компанії має намір оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду Об'єднані Арабські Емірати.

Для української оборонної інфраструктури цей випадок буде унікальним. Про продаж повідомляє BBC News Україна з посиланням на конфіденційні джерела у компанії, обізнані з деталями угоди.

Загалом компанія Fire Point була оцінена в $2,5 млрд 30% компанії буде продано приблизно за $760 млн.

Компанія Fire Point вже подала документи про угоду до антимонопольного комітету, який має затвердити продаж міноритарної частини.

Раніше частку компанії мав намір купити бізнесмен Тимур Міндіч, який зараз перебуває під санкціями, і який є головним фігурантом справи про корупцію в енергетиці. Він планував отримати 50% компанії. Але отримав відмову від власників.

Компанію заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, пізніше до них приєдналася Ірина Терех.

Компанія Fire Point — що відомо

Fire Point — українська компанія, що займається оборонними технологіями, зі штаб-квартирою в Києві. Заснована у 2022 році у відповідь на вторгнення Росії в Україну, вона спеціалізується на проєктуванні, розробці та виробництві ударних безпілотних літальних апаратів дальньої дії та крилатих ракет.

У серпні 2025-го в Україні було представлено ракету FP-5 "Фламінго" від компаній Fire Point та Milanion Group. Заявлялося, що з дальністю польоту до 3000 км та бойовою частиною в 1 тонну вона може перевершувати американські Tomahawk.

Milanion Group — це компанія, зареєстрована в ОАЕ. На думку експертів, саме Milanion Group найімовірніше розробила ракету FP-5, тоді як Fire Point узяла на себе її серійне виготовлення.

Вперше ракету показали в лютому 2025-го на міжнародній виставці, і її розробкою начебто займалась спільна компанія ОАЕ з філією у Британії. Це було зроблено для того, щоб приховати від Росії участь України в розробці ракети.

Крім того, Fire Point створила дрони FP-1 та FP-2, які використовуються для далекобійних ударів по військових об'єктах Росії на території РФ та на окупованих територіях України.

У вересні 2025-го стало відомо, що НАБУ проводить перевірку компанії Fire Point через підозри у можливому завищенні цін та зв’язках із бізнесменом Тімуром Міндичем. Пізніше НАБУ у своєму листі до Fire Point запевнило, що будь-які слідчі дії не мають на меті створення перешкод у роботі компаній, що мають критичне значення в умовах воєнного стану.

Виробничі потужності Fire Point були ціллю росіян: технічна директорка Ірина Терех розповідала, що компанія втратила два великі цехи внаслідок атак окупантів.

Раніше Фокус розповідав, що ОАЕ стало однією з країн, яка офіційна засудила "атаку" України на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. У заяві йдеться про солідарність ОАЕ з президентом Росії, урядом та народом РФ.