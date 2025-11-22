Міндіч хотів отримати 50% компанії, що виробляє ракети "Фламінго", — співвласник Fire Point

Підозрюваний у причетності до корупційних схем в "Енергоатомі" бізнесмен Тимур Міндіч прагнув отримати 50% акцій компанії Fire Point, що виробляє ударні дрони та крилаті ракети дальнього радіуса "Фламінго".

З також пропозицією Міндіч прийшов до керівництва компанії після того, як її вироби успішно пройшли випробовування у березні 2024 року, заявив на пресконференції співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, пише "Суспільне".

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", — сказав Штілерман.

Він пояснив, що грошей бізнесмен пропонував "мало" і в компанії дійшли висновку, що "його пропозиція зовсім не конкурентоспроможна".

Штілерман також визнав, що інший фігурант "плівок Міндіча" Ігор Фурсенко працював у них.

Відео дня

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", — розповів Штілерман.

За його словами, Михайло Цукерман — брат ще одного фігуранта розслідування антикорупційних органів про розкрадання в енергетиці, Олександра Цукермана, — є його особистим банкіром.

Штілерман також підкреслив, що ходив у бек-офіс на зустрічі з Цукерманом і стверджує, що востаннє відвідував його у 2024 році.

"Він мій банкір, якому я довірив свої гроші й вони в нього лежать", — пояснив співвласник Fire Point.

Крім того, засновники компанії розповіли, що НАБУ не проводило у них обшуків, але вони передавали документи детективам у справі про можливі факти завищення цін на безпілотні системи шістьма іншими фірмами.

Нагадаємо, 21 листопада колишній міністр юстиції Герман Галущенко прийшов на допит до НАБУ.

Фокус також писав про те, що виробник ракет "Фламінго" знайомий з трьома фігурантами справи "Мідас".