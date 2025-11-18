Виробник "Фламінго" знайомий з трьома фігурантами справи "Мідас": чи є зв'язок з Fire Point (відео)

Головний конструктор та мажоритарний власник FirePoint Денис Шпілерман пояснив, що має особисті контакти з трьома фігурантами справи "Мідас" Національного антикорупційного бюро України. Зокрема, вони допомогли вивезти родину з Російської Федерації.

Компанія FirePoint, яка виготовляє далекобійні дрони та крилату ракету "Фламінго", запросила міжнародних аудиторів, сказав Шпілерман в інтерв'ю медіа NV. Мета аудиту — показати прозорість оборонного підприємства, яке згадувало на записах НАБУ.

Справа "Мідас" — Шпілерман про контаки з фігурантами

Справа "Мідас" — який зв'язок з Fire Point та "Фламінго"

Шпілерман відповів на питання журналіста, який цікавився зв'язком компанії Fire Point зі справою "Мідас" НАБУ. Гість студії, обличчя якого так і не показали, розповів про особисті контакти з трьома людьми, які фігурували на записах НАБУ. Ідеться про братів Цукерманів, Ігоря Хмельова ("Шмєль") та Ігоря Фурсенка ("Рьошик").

Михайло Цукерман — представник єврейської спільноти Києва, яку поважали у місцевій громаді й називали "цадіком", пролунало на відео. Саме цій людині Шпілерман довірив усі свої гроші у перші дні російського вторгнення, коли, з його слів, їздив передавати допомогу на фронт і міг загинути.

Відео дня

"Я всі свої кошти віддав Михайлу Давидовичу і написав заповіт, що з коштами зробити, якщо зі мною щось станеться. 26 лютого ні в який банк ніякі кошти не міг покласти. Я дуже йому вдячний за це", — сказав він.

Щодо іншого фігуранта, Олександра Цукермана, то співрозмовник NV уточнив, що знав його як "поважну та чесну людину", хоч і спілкувався менше, ніж з Михайлом.

Ігор Хмельов — топкерівник Fire Point, який не був співвласником, наголосив Шпілерман. Він не спростував і не підтвердив контакти Хмельова з підприємцем Тимуром Міндічем. Втім, це працівник звільнився шість місяців тому, коли з'явились чутки про розслідування, щоб "не підставляти нашу компанію".

"Єдине, що я знаю, — вони [Хмельов та Міндіч] знайомі дуже давно. Це єдине, що я знаю", — чути на відео.

Ігор Фурсенко допоміг Шпілерману вивезти колишню дружину з дітьми з території РФ, і це влаштували за підтримки Михайла Цукермана, додав власник Fire Point. Фурсенко справді працював у компанії на посаді адміністратора, але його звільнили, оскільки так діють щодо людей, проти яких "відкриті якісь впровадження і висунуті підозри".

Гість студії також розповів, як Fire Point діє в умовах розслідування НАБУ щодо корупції, а також у відповідь на заяви про начебто завищену вартість продукції — дронів та ракет. З'ясувалось, що створили наглядову раду, у яку, зокрема, запросили колишнього топпосадовця США — державного секретаря Марка Помпео (2018–2021 рр., за 45 президента Дональда Трампа). Крім того, у компанії проведуть міжнародний аудит.

"Ми були вимушені найняти фірму з бездоганною репутацією для того, щоб вона зробила аудит. Якщо буде сказано, що ми десь помилились, неправильно щось зробили або щось буде викрите, що десь є якесь завищення при закупівлі, ми це все скомпенсуємо і просто повернемо кошти у бюджет", — запевнив Шпілерман.

Зазначимо, у понеділок 10 листопада НАБУ повідомило про розслідування корупції в енергетичній сфері та під час будівництва захисних споруд. Розслідувачі опублікували фрагменти запису розмов між фігурантами: спілкувались люди, які називали один одного кличками. Зокрема, згадували "Карлсона" — так називали підприємця Тимура Міндіча, а також "Рокета" (колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, та "Тенора" (ексдиректор із безпеки "Енергоатому"). Під час розмов згадували "Фламінго" та Fire Point, але НАБУ ще влітку 2025 року запевнило, що справа іде в іншому напрямку.

Нагадуємо, 14 листопада головний редактор Defense Express та воєнний аналітик Олег Катков розповів, з якою ефективністю ракета "Фламінго" проходить російську систему ППО.