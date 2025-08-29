ЗМІ повідомили про обшуки у виробника ракет "Фламінго": в НАБУ відреагували

В медіа поширилася інформація, що співробітники НАБУ і САП проводять обшуки у компанії-виробника українських крилатих ракет "Фламінго". В НАБУ заперечили, що ведуть розслідування щодо нової ракети.

Матеріал про обшуки у виробника ракет "Фламінго" опублікувало видання Kyiv Independent 29 серпня. Реакція на цю інформацію з'явилася на офіційній сторінці Національного антикорупційного бюро у Facebook того ж дня.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", — йдеться у повідомленні.

В НАБУ заперечили, що НАБУ та САП ведуть розслідування щодо ракет "Фламінго" Фото: скриншот

Народний депутат Ярослав Железняк також наголошував, що розслідування стосується дронів, а не нових українських крилатих ракет. Він зазначив, що про це йдеться і в першоджерелі — матеріалі Kyiv Independent.

Обшуки у виробника ракет "Фламінго": що відомо

Журналісти Kyiv Independent з посиланням на джерела заявили, що детективи НАБУ проводять обшуки у виробника крилатих ракет "Фламінго" і перевіряють можливе завищення компанією Fire Point ціни компонентів або кількості фактично поставлених дронів FP-1, а також імовірні зв'язки виробника з колишнім співвласником студії "Квартал 95" Тимуром Міндічем. В компанії виданню підтвердили факт перевірки, однак запевнили, що підстав для підозр немає.

Журналіст Associated Press Єфрем Лукацький повідомляв про запуск виробництва ракет "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км 17 серпня та опублікував фото з цеху оборонної компанії Fire Point.

Президент України Володимир Зеленський 21 серпня підтвердив, що ракета "Фламінго" пройшла випробування, і повідомив, що в січні-лютому 2026 року планується запустити масове виробництво.