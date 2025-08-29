СМИ сообщили об обысках у производителя ракет "Фламинго": в НАБУ отреагировали

В медиа распространилась информация, что сотрудники НАБУ и САП проводят обыски у компании-производителя украинских крылатых ракет "Фламинго". В НАБУ отрицают, что ведут расследование в отношении новой ракеты.

Материал об обысках у производителя ракет "Фламинго" опубликовало издание Kyiv Independent 29 августа. Реакция на эту информацию появилась на официальной странице Национального антикоррупционного бюро в Facebook в тот же день.

"В ответ на многочисленные запросы медиа сообщаем, что НАБУ и САП не осуществляют расследование в отношении упомянутой в медиа ракеты "Фламинго", — говорится в сообщении.

В НАБУ отрицают, что НАБУ и САП ведут расследование по ракетам "Фламинго" Фото: скриншот

Народный депутат Ярослав Железняк также отмечал, что расследование касается дронов, а не новых украинских крылатых ракет. Он отметил, что об этом говорится и в первоисточнике — материале Kyiv Independent.

Обыски у производителя ракет "Фламинго": что известно

Журналисты Kyiv Independent со ссылкой на источники заявили, что детективы НАБУ проводят обыски у производителя крылатых ракет "Фламинго" и проверяют возможное завышение компанией Fire Point цены компонентов или количества фактически поставленных дронов FP-1, а также вероятные связи с бывшим совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем. В компании изданию подтвердили факт проверки, однако заверили, что оснований для подозрений нет.

Журналист Associated Press Ефрем Лукацкий сообщал о запуске производства ракет "Фламинго" с дальностью более 3 000 км 17 августа и опубликовал фото из цеха оборонной компании Fire Point.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 августа подтвердил, что ракета "Фламинго" прошла испытания, и сообщил, что в январе-феврале 2026 года планируется запустить массовое производство.