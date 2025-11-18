Производитель "Фламинго" знаком с тремя фигурантами дела "Мидас": есть ли связь с Fire Point (видео)

Главный конструктор и мажоритарный владелец FirePoint Денис Шпилерман объяснил, что имеет личные контакты с тремя фигурантами дела "Мидас" Национального антикоррупционного бюро Украины. Среди прочего, они помогли вывезти семью из Российской Федерации.

Компания FirePoint, которая производит дальнобойные дроны и крылатую ракету "Фламинго", пригласила международных аудиторов, сказал Шпилерман в интервью медиа NV. Цель аудита — показать прозрачность оборонного предприятия, которое упоминалось на записях НАБУ.

Дело "Мидас" — Шпилерман о контактах с фигурантами

Дело "Мидас" — какая связь с Fire Point и "Фламинго"

Шпилерман ответил на вопрос журналиста, который интересовался связью компании Fire Point с делом "Мидас" НАБУ. Гость студии, лицо которого так и не показали, рассказал о личных контактах с тремя людьми, которые фигурировали на записях НАБУ. Речь идет о братьях Цукерманов, Игоре Хмелеве ("Шмель") и Игоре Фурсенко ("Решик").

Михаил Цукерман — представитель еврейской общины Киева, которую уважали в местной общине и называли "цадиком", прозвучало на видео. Именно этому человеку Шпилерман доверил все свои деньги в первые дни российского вторжения, когда, по его словам, ездил передавать помощь на фронт и мог погибнуть.

Відео дня

"Я все свои средства отдал Михаилу Давыдовичу и написал завещание, что со средствами сделать, если со мной что-то произойдет. 26 февраля ни в какой банк никакие средства не мог положить. Я очень ему благодарен за это", — сказал он.

Что касается другого фигуранта, Александра Цукермана, то собеседник NV уточнил, что знал его как "уважаемого и честного человека", хотя и общался меньше, чем с Михаилом.

Игорь Хмелев — топ-руководитель Fire Point, который не был совладельцем, подчеркнул Шпилерман. Он не опроверг и не подтвердил контакты Хмелева с предпринимателем Тимуром Миндичем. Впрочем, этот работник уволился шесть месяцев назад, когда появились слухи о расследовании, чтобы "не подставлять нашу компанию".

"Единственное, что я знаю, — они [Хмелев и Миндич] знакомы очень давно. Это единственное, что я знаю", — слышно на видео.

Игорь Фурсенко помог Шпилерману вывезти бывшую жену с детьми с территории РФ, и это устроили при поддержке Михаила Цукермана, добавил владелец Fire Point. Фурсенко действительно работал в компании на должности администратора, но его уволили, поскольку так действуют в отношении людей, против которых "открыты какие-то внедрения и выдвинуты подозрения".

Гость студии также рассказал, как Fire Point действует в условиях расследования НАБУ о коррупции, а также в ответ на заявления о якобы завышенной стоимости продукции — дронов и ракет. Выяснилось, что создали наблюдательный совет, в который, среди прочих, пригласили бывшего топ-чиновника США — государственного секретаря Марка Помпео (2018-2021 гг., при 45 президенте Дональде Трампе). Кроме того, в компании проведут международный аудит.

"Мы были вынуждены нанять фирму с безупречной репутацией для того, чтобы она сделала аудит. Если будет сказано, что мы где-то ошиблись, неправильно что-то сделали или что-то будет разоблачено, что где-то есть какое-то завышение при закупке, мы это все компенсируем и просто вернем средства в бюджет", — заверил Шпилерман.

Отметим, в понедельник 10 ноября НАБУ сообщило о расследовании коррупции в энергетической сфере и при строительстве защитных сооружений. Расследователи опубликовали фрагменты записи разговоров между фигурантами: общались люди, которые называли друг друга кличками. Среди прочих, упоминали "Карлсона" — так называли предпринимателя Тимура Миндича, а также "Рокета" (бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк) и "Тенора" (экс-директора по безопасности "Энергоатома"). Во время разговоров упоминали "Фламинго" и Fire Point, но НАБУ еще летом 2025 года заверило, что дело идет в другом направлении.

Напоминаем, 14 ноября главный редактор Defense Express и военный аналитик Олег Катков рассказал, с какой эффективностью ракета "Фламинго" проходит российскую систему ПВО.