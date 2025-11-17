Производитель "Фламинго" пригласил соратника Трампа в наблюдательный совет: что изменилось в Fire Point, — AP

Компания-производитель крылатых ракет FP-5 "Фламинго" Fire Point сообщила о приглашении в наблюдательный совет бывшего государственного секретаря президента Соединенных Штатов Америки Майка Помпео (2018-2021 годы, президентство Дональда Трампа). Выяснилось, что компания продолжает строить завод в Дании и совершенствует крылатую ракету, которую четыре раза использовали для ударов по стратегическим объектам Российской Федерации.

Появление Майка Помпео в наблюдательном совете Fire Point нужно для улучшения репутации компании, рассказало медиа Associated Press. О компании упоминали в контексте расследования о завышении стоимости ракет для ВСУ и антикоррупционного дела "Мидас", в котором фигурирует предприниматель Тимур Миндич. Тем временем планируют более чем вдвое нарастить мощности производства крылатых ракет.

Медиа пообщалось с представителями Fire Point, которые сообщили о расширении производства и о приглашении международных деятелей, чтобы показать свою открытость и соответствие "протоколам военного положения". Кроме того, проведут независимый аудит, который проверит ценообразование, поскольку есть упреки в завышении стоимости несмотря на использование старых советских двигателей.

"Мы решили, что поскольку мы растем в крупную международную компанию, мы должны обеспечить соблюдение четких и лучших корпоративных стандартов", — привело медиа слова главного технического директора Ирины Терех.

Выяснилось, что Помпео пригласили в наблюдательный совет 12 ноября. Кроме него, в совете будут еще трое иностранцев — их имена не указаны. При этом напоминают, что один из заводов посетил советник президента США Кит Келлог. Между тем компания работает на основе программы правительства Дании, когда деньги выделяются не на закупку готового оружия, а на работу украинских оборонных заводов: Fire Point получает финансирование по этой программе, говорится в статье.

"Производство идет по плану, заявили руководители компании, не уточняя точных цифр из соображений безопасности", — заверила компания.

Ракеты Фламинго — детали

Медиа посетило цеха, месторасположение которых не указывается из соображений безопасности. Среди прочего, они увидели несколько корпусов крылатых ракет "Фламинго", изготовленных из углеродного волокна, менее заметного на радарах ВС РФ. Также выяснилось, что ракету четыре раза использовали для удара по РФ: один удар — по цели в Крыму, второй — в Орле. В статье также напомнили о сборе средств гражданами Чехии, которые решили оплатить одну ракету для ВСУ. Журналист Ефрем Лукацкий опубликовал на Facebook фото готового средства поражения, окрашенного в розовый цвет.

Ракеты Фламинго — средство поражения, на которое собрали 500 тыс. долл. в Чехии Фото: Ефрем Лукацкий / Facebook

Инженер Максим, который согласился пообщаться с AP, рассказал, что крылатую ракету "Фламинго" красят в черный цвет и совершенствуют, пытаясь сделать ее еще менее заметной для средств ПВО ВС РФ.

"Мы изучаем, делаем все возможное, чтобы поразить цели как можно дальше. Мы учимся на каждом запуске, чтобы работать над ошибками", — сказал Максим журналистам AP.

Отметим, Фокус писал о ракетах "Фламинго", пуск которых опубликовал Генштаб ВСУ 14 ноября. Во время разговора с медиа NV собеседник портала Defense Express рассказал, что, вероятно, средство поражения ВСУ проходит ПВО РФ с эффективностью 25%.

Напоминаем, 10 ноября в сети опубликовали воронку на пляже в Туапсе, в нескольких сотнях метров от нескольких десятков резервуаров для горючего: речь шла либо о воронке от ракеты "Фламинго", либо от удара "Нептуна".