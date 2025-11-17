Виробник "Фламінго" запросив соратника Трампа у наглядову раду: що змінилось у Fire Point, — AP

Компанія-виробник крилатих ракет FP-5 "Фламінго" Fire Point повідомила про запрошення у наглядову раду колишнього державного секретаря президента Сполучених Штатів Америки Майка Помпео (2018-2021 роки, президентство Дональда Трампа). З'ясувалось, що компанія продовжує будувати завод у Данії та вдосконалює крилату ракету, яку чотири рази використовували для ударів по стратегічних об'єктах Російської Федерації.

Поява Майка Помпео у наглядовій раді Fire Point потрібна для покращення репутації компанії, розповіло медіа Associated Press. Про компанію згадували у контексті розслідування про завищення вартості ракет для ЗСУ й антикорупційної справи "Мідас", у якій фігурує підприємець Тімур Міндіч. Тим часом планують більш ніж удвічі наростити потужності виробництва крилатих ракет.

Медіа поспілкувалось з представниками Fire Point, які повідомили про розширення виробництва та про запрошення міжнародних діячів, щоб показати свою відкритість та відповідність "протоколам воєнного стану". Крім того, проведуть незалежний аудит, який перевірить ціноутворення, оскільки є закиди у завищенні вартості попри використання старих радянських двигунів.

"Ми вирішили, що оскільки ми зростаємо у велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших та найкращих корпоративних стандартів", — навело медіа слова головної технічної директорки Ірини Терех.

З'ясувалось, що Помпео запросили в наглядову раду 12 листопада. Крім нього, у раді будуть ще троє іноземців — їхні імена не вказані. При цьому нагадують, що один з заводів відвідав радник президента США Кіт Келлог. Тим часом компанія працює на основі програми уряду Данії, коли гроші виділяються не на закупівлю готової зброї, а на роботу українських оборонних заводів: Fire Point отримує фінансування за цією програмою, ідеться у статті.

"Виробництво йде за планом, заявили керівники компанії, не уточнюючи точних цифр з міркувань безпеки", — запевнила компанія.

Ракети Фламінго — деталі

Медіа відвідало цехи, місцерозташування яких не вказується з міркувань безпеки. Серед іншого, вони побачили кілька корпусів крилатих ракет "Фламінго", виготовлених з вуглецевого волокна, менша помітного на радарах ЗС РФ. Також з'ясувалось, що ракету чотири рази використовували для удару по РФ: один удар — по цілі в Криму, другий — в Орлі. У статті також нагадали про збір коштів громадянами Чехії, які вирішили оплатити одну ракету для ЗСУ. Журналіст Єфрем Лукацький опублікував на Facebook фото готового засобу ураження, пофарбованого у рожевий колір.

Ракети Фламінго - засіб ураження, на який зібраоли 500 тис. дол. в Чехії Фото: Єфрем Лукацький / Facebook

Інженер Максим, який погодився поспілкуватись з AP, розповів, що крилату ракету "Фламінго" фарбують в чорний колір і вдосконалюють, намагаючись зробити її ще менше помітної для засобів ППО ЗС РФ.

"Ми вивчаємо, робимо все можливе, щоб уразити цілі якомога далі. Ми вчимося на кожному запуску, щоб працювати над помилками", — сказав Максим журналістам AP.

Зазначимо, Фокус писав про ракети "Фламінго", пуск яких опублікував Генштаб ЗСУ 14 листопада. Під час розмови з медіа NV співзамовник порталу Defense Express розповів, що, ймовірно, засіб ураження ЗСУ проходить ППО РФ з ефективністю 25%.

Нагадуємо, 10 листопада у мережі опублікували вирву на пляжі в Туапсе, за кілька сотень метрів від кількох десятків резервуарів для пального: ішлося або про вирву від ракети "Фламінго", або від удару "Нептуна".