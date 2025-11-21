Галущенко прийшов на допит до НАБУ, — Bihus.Info

Колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, який є фігурантом "плівок Міндіча", викликали до Національного антикорупційного бюро на допит.

Зараз Герман Галущенко перебуває в НАБУ в супроводі своїх адвокатів. Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела.

Аналогічну інформацію, посилаючись на власні джерела, повідомляє "РБК-Україна".

Раніше Галущенко не прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії з питань економічної безпеки щодо справи НАБУ та САП "Мідас".

Звільнення Галущенка

Також ексміністр юстиції не прийшов до Верховної Ради на засідання, де його відправили у відставку. За звільнення урядовця проголосували 323 народні депутати.

Крім того стало відомо, що на посаду міністра юстиції замість Германа Галущенка розглядається поки що єдиний кандидат — віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Качка став єдиним, хто 19 листопада відповідав на питання нардепів до уряду щодо справи про корупцію в енергетиці. Поки що виконання обов'язків голови міністерства юстиції було покладено на Людмилу Сугак, яка була заступницею Германа Галущенка на цій посаді.

Відео дня

Що стало відомо про Галущенка з плівок Міндіча

На одному із записів, опублікованих НАБУ, тодішнього міністра юстиції Галущенка називають людиною екснардепа-втікача Андрія Деркача, який знаходиться під санкціями України. Сам Галущенко не коментував інформацію про причетність до Деркача.

На зв'язок з Деркачем натякає ще один факт — Герман Галущенко мешкав в арештованому будинку колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка. Нардеп Ярослав Железняк нагадує, що саме Захарченко разом з Деркачем займався розгоном студентів на Майдані.

Також було відомо, що Володимир Зеленський телефонував ексміністру енергетики Герману Галущенку після того, як бізнесмен Тимур Мінідіч написав голові держави повідомлення.