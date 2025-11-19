Уряд призначив тимчасових міністрів енергетики та юстиції: хто замінив Галущенка та Гринчук

Виконувачем обов'язків міністра енергетики за рішенням Кабміну став Артем Некрасов. В. о. міністра юстиції, за інформацією ЗМІ, призначено Людмилу Сугак.

Про призначення Артема Некрасова виконувачем обов'язків міністра повідомила 19 листопада пресслужба Міністерства енергетики України. Відповідне рішення було ухвалене в той же день на засіданні Кабінету міністрів.

Некрасов був першим заступником голови Міненерго Світлани Гринчук, яка пішла у відставку на тлі викриття корупційної схеми в "Енергоатомі". Після призначення він заявив, що Україна увійшла до активної фази найскладнішого в історії опалювального сезону.

"Відтак серед невідкладних завдань — стабільна робота енергосистеми, прозорість процесів, відновлення довіри та ефективна співпраця з міжнародними партнерами, залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства", — сказав новопризначений в. о. міністра енергетики.

Хто такий Артем Некрасов

Артем Некрасов закінчив Національний університет внутрішніх справ у 2001 році за спеціальностями "Правознавство" та "Інформаційні системи в менеджменті", пише "Економічна правда". Також урядовець має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка", здобутий у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2017 року він обіймав керівні посади в АК "Харківобленерго" та "Харківенергозбуті", протягом 2020-2021 років був радником директора ДП "Калуська Теплоелектроцентраль-Нова", а пізніше став радником президента ДП НАЕК "Енергоатом". До 2025 року Артем Некрасов обіймав посаду т. в. о. голови ДП "Гарантований покупець".

Людмилу Сугак призначено виконувачкою обов'язків міністра юстиції

Про призначення Людмили Сугак на посаду виконувачки обов'язків повідомила "Економічна правда" з посиланням на джерела. Раніше Сугак була заступницею міністра юстиції Германа Галущенка з питань європейської інтеграції.

12 листопада в Міністерстві юстиції повідомляли, що на Людмилу Сугак покладено виконання обов'язків голови відомства, проте офіційного повідомлення про її призначення на посаду в. о. міністра на момент публікації новини не було.

Виконувачкою обов'язків міністра юстиції Кабмін призначив Людмилу Сугак Фото: Facebook

Нагадаємо, за звільнення міністерки енергетики Світлани Гринчук Верховна Рада проголосувала на засіданні 19 листопада. Тоді ж депутати ухвалили постанову про відставку міністра юстиції Германа Галущенка.

14 листопада президент України Володимир Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО на тлі розслідування корупційної схеми в "Енергоатомі".