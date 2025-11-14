Корупційний скандал в "Енергоатомі": Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про виведення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук зі складу РНБО. До того вони написали заяви про відставку на тлі корупційного скандалу в "Енергоатомі".

Указ про виведення Германа Галущенка та Світлани Гринчук зі складу Ради національної безпеки з'явився на сайті Офісу президента України 14 листопада. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

В указі №845/2025 "Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України" йдеться, що Гринчук і Галущенка виведено з РНБО відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України, яка визначає, що персональний склад органу формує президент.

На сайті РНБО на момент публікації новини Галущенко та Гринчук уже були відсутні в списку членів органу.

Народний депутат України Ярослав Железняк при цьому повідомив, що комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністерки Юлії Свириденко щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів.

Нагадаємо, Світлана Гринчук і Герман Галущенко подали у відставку 12 листопада на тлі викриття детективами Національного антикорупційного бюро схеми незаконної легалізації коштів в "Енергоатомі". Рішення про їх звільнення має ухвалити Верховна Рада на сесії 18 листопада. Перед тим на позачерговому засіданні уряду міністра юстиції Галущенка було відсторонено від виконання обов'язків.

14 листопада Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення після проведення аудиту держкомпаній, який ініціює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також він очікує від Свириденко пропозицій щодо кандидатів на посади міністрів юстиції та енергетики.