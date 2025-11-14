Корупція в "Енергоатомі": Зеленський анонсував кадрові рішення після аудиту держкомпаній

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення за результатами аудиту в державних компаніях. Також, за його словами, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко має запропонувати кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції.

На тлі викриття корупції в "Енергоатомі" детективами НАБУ Зеленський і Свириденко обговорили запуск аудиту в держкомпаніях і кадрові зміни в Кабінеті міністрів України. Про результати наради з прем'єр-міністеркою президент розповів у своєму офіційному Telegram-каналі 14 листопада.

"Премʼєр-міністр доповіла про запуск процесів аудиту в державних компаніях, і ми визначили, що терміни перевірок мають бути оперативними, а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування", — розповів президент.

Крім того, Зеленський доручив Свириденко оперативно повідомляти ключовим партнерам України про результати аудиту та рішення щодо них.

"Говорили й про кадрові зміни в уряді — премʼєр-міністр України запропонує кандидатури міністрів енергетики та юстиції", — додав голова держави.

Також президент і прем'єр-міністерка обговорили відновлення інфраструктури в областях після ударів ЗС РФ і збільшення резервів обладнання, виконання програм фінансової підтримки прифронтових і прикордонних громад та програму "Зимова підтримка", в межах якої з 15 листопада українці отримуватимуть одноразові виплати в розмірі 1 000 грн.

"Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися "Зимовою підтримкою", і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", — заявив Зеленський.

Корупція в "Енергоатомі": деталі скандалу

НАБУ і САП повідомили про викриття корупційної схеми в енергетиці 10 листопада. За даними слідства, учасники схеми, якою керував Тимур Міндіч і до якої входили державні посадовці з енергетичної сфери, отримували 10-15% "відкатів" від контрактів АТ "НАЕК "Енергоатом". Фігурантом справи є міністр юстиції, колишній міністр енергетики Герман Галущенко, якому, втім, наразі не оголошували підозру.

12 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Германа Галущенка відсторонено від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Того ж дня Герман Галущенко подав у відставку разом із міністеркою енергетики Світланою Гринчук. Рішення про їх звільнення Верховна Рада має розглянути на найближчій сесії 18 листопада.