Коррупция в "Энергоатоме": Зеленский анонсировал кадровые решения после аудита госкомпаний

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения по результатам аудита в государственных компаниях. Также, по его словам, премьер-министр Юлия Свириденко должна предложить кандидатов на должности министров энергетики и юстиции.

На фоне разоблачения коррупции в "Энергоатоме" детективами НАБУ Зеленский и Свириденко обсудили запуск аудита в госкомпаниях и кадровые изменения в Кабинете министров Украины. О результатах совещания с премьер-министром президент рассказал в своем официальном Telegram-канале 14 ноября.

"Премьер-министр доложила о запуске процессов аудита в государственных компаниях, и мы определили, что сроки проверок должны быть оперативными, а все результаты должны быть направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования", — рассказал президент.

Кроме того, Зеленский поручил Свириденко оперативно сообщать ключевым партнерам Украины о результатах аудита и решениях по ним.

"Говорили и о кадровых изменениях в правительстве — премьер-министр Украины предложит кандидатуры министров энергетики и юстиции", — добавил глава государства.

Также президент и премьер-министр обсудили восстановление инфраструктуры в областях после ударов ВС РФ и увеличение резервов оборудования, выполнение программ финансовой поддержки прифронтовых и приграничных общин и программу "Зимняя поддержка", в рамках которой с 15 ноября украинцы будут получать единовременные выплаты в размере 1 000 грн.

"В прошлом году более 14 миллионов украинцев воспользовались "Зимней поддержкой", и на эту зиму предусматриваем не меньший объем", — заявил Зеленский.

Коррупция в "Энергоатоме": детали скандала

НАБУ и САП сообщили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике 10 ноября. По данным следствия, участники схемы, которой руководил Тимур Миндич и в которую входили государственные чиновники из энергетической сферы, получали 10-15% "откатов" от контрактов АО "НАЭК "Энергоатом". Фигурантом дела является министр юстиции, бывший министр энергетики Герман Галущенко, которому, впрочем, пока не объявляли подозрение.

12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Герман Галущенко отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции.

В тот же день Герман Галущенко подал в отставку вместе с министром энергетики Светланой Гринчук. Решение об их увольнении Верховная Рада должна рассмотреть на ближайшей сессии 18 ноября.