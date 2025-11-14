Коррупционный скандал в "Энергоатоме": Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук из состава СНБО. До этого они написали заявления об отставке на фоне коррупционного скандала в "Энергоатоме".

Указ о выводе Германа Галущенко и Светланы Гринчук из состава Совета национальной безопасности появился на сайте Офиса президента Украины 14 ноября. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В указе №845/2025 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" говорится, что Гринчук и Галущенко выведены из СНБО в соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины, которая определяет, что персональный состав органа формирует президент.

На сайте СНБО на момент публикации новости Галущенко и Гринчук уже отсутствовали в списке членов органа.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк при этом сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики поддержал представление премьер-министра Юлии Свириденко об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики в связи с конфликтом интересов.

Напомним, Светлана Гринчук и Герман Галущенко подали в отставку 12 ноября на фоне разоблачения детективами Национального антикоррупционного бюро схемы незаконной легализации средств в "Энергоатоме". Решение об их увольнении должна принять Верховная Рада на сессии 18 ноября. Перед тем на внеочередном заседании правительства министр юстиции Галущенко был отстранен от исполнения обязанностей.

14 ноября Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения после проведения аудита госкомпаний, который инициирует премьер-министр Юлия Свириденко. Также он ожидает от Свириденко предложений по кандидатам на должности министров юстиции и энергетики.