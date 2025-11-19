Правительство назначило временных министров энергетики и юстиции: кто заменил Галущенко и Гринчук

Исполняющим обязанности министра энергетики по решению Кабмина стал Артем Некрасов. И. о. министра юстиции, по информации СМИ, назначена Людмила Сугак.

О назначении Артема Некрасова исполняющим обязанности министра сообщила 19 ноября пресс-служба Министерства энергетики Украины. Соответствующее решение было принято в тот же день на заседании Кабинета министров.

Некрасов был первым заместителем главы Минэнерго Светланы Гринчук, которая ушла в отставку на фоне разоблачения коррупционной схемы в "Энергоатоме". После назначения он заявил, что Украина вошла в активную фазу самого сложного в истории отопительного сезона.

"Поэтому среди неотложных задач — стабильная работа энергосистемы, прозрачность процессов, восстановление доверия и эффективное сотрудничество с международными партнерами, привлечение ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергетических объектов. Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", — сказал новоназначенный и. о. министра энергетики.

Кто такой Артем Некрасов

Артем Некрасов окончил Национальный университет внутренних дел в 2001 году по специальностям "Правоведение" и "Информационные системы в менеджменте", пишет "Экономическая правда". Также чиновник имеет образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика", полученный в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года он занимал руководящие должности в АК "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыте", в течение 2020-2021 годов был советником директора ГП "Калушская Теплоэлектроцентраль-Новая", а позже стал советником президента ГП НАЭК "Энергоатом". До 2025 года Артем Некрасов занимал должность в. и. о. главы ГП "Гарантированный покупатель".

Людмила Сугак назначена исполняющей обязанности министра юстиции

О назначении Людмилы Сугак на должность исполняющей обязанности сообщила "Экономическая правда" со ссылкой на источники. Ранее Сугак была заместителем министра юстиции Германа Галущенко по вопросам европейской интеграции.

12 ноября в Министерстве юстиции сообщали, что на Людмилу Сугак возложено исполнение обязанностей главы ведомства, однако официального сообщения о ее назначении на должность и. о. министра на момент публикации новости не было.

Исполняющей обязанности министра юстиции Кабмин назначил Людмилу Сугак Фото: Facebook

Напомним, за увольнение министра энергетики Светланы Гринчук Верховная Рада проголосовала на заседании 19 ноября. Тогда же депутаты приняли постановление об отставке министра юстиции Германа Галущенко.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО на фоне расследования коррупционной схемы в "Энергоатоме".