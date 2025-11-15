"Ночував перед обшуками": Галущенко жив в арештованому будинку соратника Януковича, — Железняк

Колишній очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко мешкав в арештованому будинку колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка.

З цього будинку Галущенко раптово з'їхав лише у жовтні 2025 року, заявив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Обшуки НАБУ у міністра енергетики Галущенка привели в дуже цікаве місце: будинок в Царському селі, з якого він раптово виїхав у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати", — написав Железняк.

Він уточнив, що за пару хвилин до обшуків у маєтку бачили міністерку енергетики Світлану Гринчук.

"Але головне не просто маєток. Це — особняк Віталія Захарченка, міністра-втікача часів Януковича. Того самого, який з Деркачем розгоном студентів на Майдані займався…Будинок арештований ще з 2021 року, і офіційно ним опікується АРМА", — зазначив Железняк.

Нардеп підкреслив, що відповідний арешт забороняє користуватись майном

"Тим не менш, будинок стоїть собі без управителя чотири роки, а перший конкурс АРМА оголосила тільки у вересні та жовтні 2025, і він провалився — не було жодного бажаючого", — наголосив Железняк.

Нагадаємо, 14 листопада у НАБУ пояснили, як головний фігурант справи "Мідас" виїхав з України.

У цей же день Володимир Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО.