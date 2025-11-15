"Ночевал перед обысками": Галущенко жил в арестованном доме соратника Януковича, — Железняк

Бывший глава Министерства энергетики Герман Галущенко жил в арестованном доме бывшего министра внутренних дел времен Януковича Виталия Захарченко.

Из этого дома Галущенко внезапно съехал только в октябре 2025 года, заявил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Обыски НАБУ у министра энергетики Галущенко привели в очень интересное место: дом в Царском селе, из которого он внезапно уехал в октябре, но ночью перед обысками почему-то решил там переночевать", — написал Железняк.

Он уточнил, что за пару минут до обысков в имении видели министра энергетики Светлану Гринчук.

"Но главное не просто имение. Это — особняк Виталия Захарченко, министра-беглеца времен Януковича. Того самого, который с Деркачем разгоном студентов на Майдане занимался...Дом арестован еще с 2021 года, и официально им занимается АРМА", — отметил Железняк.

Нардеп подчеркнул, что соответствующий арест запрещает пользоваться имуществом

"Тем не менее, дом стоит себе без управляющего четыре года, а первый конкурс АРМА объявила только в сентябре и октябре 2025, и он провалился — не было ни одного желающего", — подчеркнул Железняк.

Напомним, 14 ноября в НАБУ объяснили, как главный фигурант дела "Мидас" выехал из Украины.

В этот же день Владимир Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО.