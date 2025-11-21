Галущенко пришел на допрос в НАБУ, — Bihus.Info
Бывшего министра юстиции Германа Галущенко, который является фигурантом "пленок Миндича", вызвали в Национальное антикоррупционное бюро на допрос.
Сейчас Герман Галущенко находится в НАБУ в сопровождении своих адвокатов. Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные источники.
Аналогичную информацию, ссылаясь на собственные источники, сообщает "РБК-Украина".
Ранее Галущенко не пришел на заседание временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности по делу НАБУ и САП "Мидас".
Увольнение Галущенко
Также экс-министр юстиции не пришел в Верховную Раду на заседание, где его отправили в отставку. За увольнение чиновника проголосовали 323 народных депутата.
Кроме того стало известно, что на должность министра юстиции вместо Германа Галущенко рассматривается пока единственный кандидат — вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка. Качка стал единственным, кто 19 ноября отвечал на вопросы нардепов к правительству по делу о коррупции в энергетике. Пока что исполнение обязанностей главы министерства юстиции было возложено на Людмилу Сугак, которая была заместителем Германа Галущенко на этой должности.
Что стало известно о Галущенко из пленок Миндича
На одной из записей, опубликованных НАБУ, тогдашнего министра юстиции Галущенко называют человеком беглого экс-нардепа Андрея Деркача, который находится под санкциями Украины. Сам Галущенко не комментировал информацию о причастности к Деркачу.
На связь с Деркачем намекает еще один факт — Герман Галущенко жил в арестованном доме бывшего министра внутренних дел времен Януковича Виталия Захарченко. Нардеп Ярослав Железняк напоминает, что именно Захарченко вместе с Деркачем занимался разгоном студентов на Майдане.
Также было известно, что Владимир Зеленский звонил экс-министру энергетики Герману Галущенко после того, как бизнесмен Тимур Минидич написал главе государства сообщение.