Гринчук і Галущенка звільнять: в УП дізналися імена кандидатів, які можуть очолити Міненерго та Мін'юст

18 листопада Верховна Рада планує звільнити міністра юстиції Герман Галущенка, як і міністерку енергетики Світлану Гринчук на тлі масштабного корупційного скандалу в "Енергоатомі". І хоча заміну їм ще не знайшли, однак є низка кандидатів на посади.

На посаду міністра енергетики розглядається щонайменше чотири кандидати, тоді як на Мін'юст наразі відомо про одного кандидата. Про це розповіло видання "Українська правда".

Хто може очолити Міненерго і Мін'юст замість Гринчук і Галущенка

У Міненерго наразі розглядаються наступні кандидати на посаду міністра енергетики:

Сергій Корецький — керівник "Нафтогазу";

Андрій Герус — нардеп енергетичного комітету ВР;

Андрій Жупанін — нардеп енергетичного комітету ВР;

Юрій Камельчук — нардеп енергетичного комітету ВР.

Натомість на посаду міністра юстиції розглядається поки що єдиний кандидат — Тарас Качка, віцепрем'єр з євроінтеграції.

Водночас, як пише видання, влада ще не визначилася, хто саме може обійняти посади очільників міністерств. Попри те, що звільнення Гринчук і Галущенка планують здійснити 18 листопада, в ході найближчого засідання Верховної Ради, навряд чи одразу буде призначено нових міністрів.

Відео дня

Керівник одного з комітетів ВРУ розповів ЗМІ, що наразі кандидатів на посаду міністрів можна розділити на дві категорії: ті, кого "хотіли б призначити", але які відмовляються від цього, і ті, "хто сам проситься, але не хочуть".

До прикладу, як зазначив співрозмовник медіа з ВРУ, Сергій Корецький, якого хочуть призначити на посаду міністра енергетики, кілька разів відмовився від пропозиції, пояснюючи це тим, що нещодавно прийшов у НАК. Проте представник "Слуги народу" розповів у коментарі УП, що Корецький нібито не хоче "кидати все в "Нафтогазі" на старті опалювального сезону, де вже почав налагоджувати процеси "під себе".

Щодо Мін'юсту, то ситуація інша, оскільки прем'єр-міністерка Юлія Свириденко запропонувала президенту України Володимиру Зеленському "об'єднати функціонал". Вона пропонує віцепрем'єра з євроінтеграції Тараса Качку також міністром юстиції, однак підтримки, як пише видання, у цьому рішенні наразі не отримала.

Найімовірніший сценарій 18 листопада — це звільнення Гринчук та Галущенка, після чого уряд призначить в. о. міністрів зазначених міністерств, які виконуватимуть роботу, доки триватимуть пошуки.

Чому звільняють Гринчук і Галущенка

10 листопада у пресслужбі НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі", учасники якої отримували 10-15% "відкатів" від контрактів із контрагентами компанії. Стало відомо, що розслідувачі проводять обшуки зокрема у Гринчук та Галущенка.

12 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про відсторонення Галущенка від посади міністра юстиції, оскільки його ім'я фігурувало на плівках, виявлених в ході операції "Мідас".

Натомість Гринчук після новин про можливе звільнення у зв'язку з корупційною схемою 10 листопада заявила про те, що "не розуміє претензій" у свою сторону.