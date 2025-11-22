Миндич хотел получить 50% компании, производящей ракеты "Фламинго", — совладелец Fire Point

Подозреваемый в причастности к коррупционным схемам в "Энергоатоме" бизнесмен Тимур Миндич стремился получить 50% акций компании Fire Point, производящей ударные дроны и крылатые ракеты дальнего радиуса "Фламинго".

С также предложением Миндич пришел к руководству компании после того, как ее изделия успешно прошли испытания в марте 2024 года, заявил на пресс-конференции совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет "Суспільне".

"Один из них, кто предлагал стать нашим совладельцем, был Миндич. Переговоры достаточно долго продолжались, он выражал живой интерес, но мы ему отказали в конце, и остались с ним знакомыми", — сказал Штилерман.

Он пояснил, что денег бизнесмен предлагал "мало" и в компании пришли к выводу, что "его предложение совсем не конкурентоспособно".

Штилерман также признал, что другой фигурант "пленок Миндича" Игорь Фурсенко работал у них.

"Игорь Фурсенко и его подчиненная занимались эвакуацией моей жены из России. Моя бывшая жена с двумя детьми проживала в России и не очень желала оттуда уезжать. С Игорем я общался, наверное, трижды в жизни. Он этим занимался. Он был трудоустроен на должность администратора", — рассказал Штилерман.

По его словам, Михаил Цукерман — брат еще одного фигуранта расследования антикоррупционных органов о хищениях в энергетике, Александра Цукермана, — является его личным банкиром.

Штилерман также подчеркнул, что ходил в бэк-офис на встречи с Цукерманом и утверждает, что последний раз посещал его в 2024 году.

"Он мой банкир, которому я доверил свои деньги и они у него лежат", — пояснил совладелец Fire Point.

Кроме того, основатели компании рассказали, что НАБУ не проводило у них обысков, но они передавали документы детективам по делу о возможных фактах завышения цен на беспилотные системы шестью другими фирмами.

Напомним, 21 ноября бывший министр юстиции Герман Галущенко пришел на допрос в НАБУ.

Фокус также писал о том, что производитель ракет "Фламинго" знаком с тремя фигурантами дела "Мидас".