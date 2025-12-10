Було два прильоти: ЗС РФ завдавали ударів по виробнику ракет "Фламінго" (відео)

По цехах Fire Point, українського виробника ракет "Фламінго", ЗС РФ двічі завдали сильних ударів. Крім того, під час обстрілу Вишгорода загинув програміст компанії.

Компанія втратила два великі цехи, але, завдяки вибудуваній системі логістики та організації виробництва, у Fire Point змогли вчасно закривати всі контракти без жодного дня затримки, розповіла в інтерв'ю ВВС Україна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, удари призвели до "неприємних" фінансових втрат, проте диверсифікація виробництва дала змогу мінімізувати збитки. Обидва прильоти були цього року, зазначила Терех, не називаючи дати.

На запитання, чи була це наводка, чи випадкове попадання, вона відповіла:

"Може бути, що завгодно. Я бачу, як вони тероризують житлові будинки, лікарні, школи, дитячі садки, виробничі приміщення. Думати про логіку терористів і чим вони керуються, не дуже цікаво".

Гостя ефіру підтвердила загибель співробітника компанії, який став жертвою одного з останніх обстрілів Києва та передмістя.

За її словами, це був дуже талановитий програміст та інженер, і його смерть — велика трагедія для компанії.

"Його робота мала значний вплив на ракетну програму", — наголосила Терех.

Загиблий інженер Fire Point мешкав у Вишгороді — місті під Києвом, у якому росіяни під час обстрілу пошкодили багатоповерхівку та промислове підприємство. Його сім'я отримала важкі поранення.

На запитання ведучого, чи була ця смерть співробітника єдиною для компанії під час війни, вона відповіла: "Ні", не ставши вдаватися в подробиці.

Трохи більше ніж місяць тому Fire Point повідомила про запрошення до наглядової ради колишнього державного секретаря президента Сполучених Штатів Америки Майка Помпео (2018-2021 роки, президентство Дональда Трампа). Поява Майка Помпео в наглядовій раді Fire Point потрібна для поліпшення репутації компанії. У вересні виробника ракет "Фламінго" звинуватили в корупції.

У листопаді стало відомо, що підозрюваний у причетності до корупційних схем в "Енергоатомі" бізнесмен Тимур Міндіч прагнув отримати 50% акцій компанії Fire Point.