Было два прилета: ВС РФ наносили удары по производителю ракет "Фламинго" (видео)

По цехам Fire Point, украинского производителя ракет "Фламинго", ВС РФ дважды нанесли сильные удары. Кроме того, во время обстрела Вышгорода погиб программист компании.

Компания потеряла два больших цеха, но, благодаря выстроенной системе логистики и организации производства, в Fire Point смогли вовремя закрывать все контракты без единого дня задержки, рассказала в интервью ВВС Украина технический директор компании Ирина Терех.

По ее словам, удары привели к "неприятным" финансовым потерям, однако диверсификация производства позволила минимизировать ущерб. Оба прилета были в этом году, отметила Терех, не называя даты.

На вопрос, была ли это наводка или случайное попадание, она ответила:

"Может быть, что угодно. Я вижу, как они терроризируют жилые дома, больницы, школы, детские садики, производственные помещения. Думать о логике террористов и чем они руководствуются, не очень интересно".

Відео дня

Гостья эфира подтвердила гибели сотрудника компании, который стал жертвой одного из последних обстрелов Киева и пригорода.

По ее словам, это был очень талантливый программист и инженер, и его смерть – большая трагедия для компании.

"Его работа имела значительное влияние на ракетную программу", – подчеркнула Терех.

Погибший инженер Fire Point жил в Вышгороде — городе под Киевом, в котором россияне во время обстрела повредили многоэтажку и промышленное предприятие. Его семья получила тяжелые ранения.

На вопрос ведущего, была ли эта смерть сотрудника единственной для компании во время войны, она ответила: "Нет", не став вдаваться в подробности.

Чуть больше месяца назад Fire Point сообщила о приглашении в наблюдательный совет бывшего государственного секретаря президента Соединенных Штатов Америки Майка Помпео (2018-2021 годы, президентство Дональда Трампа). Появление Майка Помпео в наблюдательном совете Fire Point нужно для улучшения репутации компании. В сенябре производителя ракет "Фламинго" обвинили в коррупции.

В ноябре стало известно, что подозреваемый в причастности к коррупционным схемам в "Энергоатоме" бизнесмен Тимур Миндич стремился получить 50% акций компании Fire Point.