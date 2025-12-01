В Вышгороде во время атаки ВС РФ погиб сотрудник Fire Point: что пообещал директор (фото)

Во время воздушного удара Российской Федерации по Вышгороду в Киевской области погиб сотрудник компании Fire Point, которая производит ракеты "Фламинго" и другие виды вооружения для украинской армии. На фото с места попадания — огонь, который охватил две квартиры в пятиэтажке.

Трагедия произошла во время ночного удара по Украине 30 ноября. Директор Fire Point Денис Штилерман сообщил о гибели работника и о ранении членов семьи, которые в тяжелом состоянии находятся в больнице. Работник жил в Вышгороде — городе под Киевом, в котором россияне во время обстрела повредили многоэтажку и промышленное предприятие, как сообщили в Киевской ОГА.

Удар по Вышгороду — огонь в доме, в котором, вероятно, жил работник Fire Point Фото: Денис Штилерман (Denys Shtilierman) / X

Штилерман подчеркнул, что Украина знает, где живут российские разработчики ракет. Также руководитель Fire Point написал, что Российскую империю следует разрушить "в корне".

"Сегодня, во время штурма Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице. К счастью для россиян, мы, в отличие от них, не наносим ответные удары на ежедневные обстрелы наших мирных городов по их жилым домам", — написал руководитель Fire Point.

Удар по Вышгороду — Штилерман о гибели работника Fire Point Фото: Скриншот

