Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

У Вишгороді під час атаки ЗС РФ загинув співробітник Fire Point: що пообіцяв директор (фото)

пожежа у будинку у Вишгороді
У Вишгороді від удару РФ постраждала родина працівника Fire Point | Фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X

Під час повітряного удару Російської Федерації по Вишгороду в Київській області загинув співробітник компанії Fire Point, яка виготовляє ракети "Фламінго" та інші види озброєння для українського війська. На фото з місця влучання — вогонь, який охопив дві квартири у п'ятиповерхівці.

Трагедія відбулась під час нічного удару по Україні 30 листопада. Директор Fire Point Денис Штілерман повідомив про загибель працівника і про поранення членів родини, які у важкому стані перебувають у лікарні.

Пожежа в у будинку у Вишгороді, в якому, ймовірно, жив працівник Fire Point
Удар по Вишгороду - вогонь у будинку, в якому, ймовірно, жив працівник Fire Point
Фото: Денис Штілерман (Denys Shtilierman) / X

Штілерман також наголосив, що Україна знає, де живуть російські розробники ракет. Також керівник Fire Point написав, що Російську імперію слід зруйнувати "в корені".

Фото: Скриншот

Новина доповнюється…