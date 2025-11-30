Атака на Вишгород: три російські "Шахеди" били по місту касетними боєголовками (фото)

Усі три російські безпілотники типу Shahed, які 30 листопада атакували Вишгород Київської області, були оснащені касетними боєприпасами. Дрони спочатку скинули касетні заряди на місто, після чого вдарили по житлових будинках.

Як повідомив експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, застосування ударних безпілотників із касетними боєголовками по цивільних об'єктах було навмисним.

"Я людина чесна і не всі влучання противника по житлових будинках вважаю навмисними, але ось у таких ситуаціях, коли три БПЛА заздалегідь запрограмовані атакувати мирне місто, та ще й касетами, мені сказати нічого", — написав він у соцмережах.

Сліди від уражаючих елементів касетної боєголовки російського БПЛА Фото: Facebook

Елементи боєзаряду російського безпілотника Фото: Facebook

Наслідки атаки на Вишгород

Російська атака призвела до великих руйнувань і людських жертв. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, внаслідок удару загорівся житловий багатоповерховий будинок, загинула одна людина. Поранення дістали 19 жителів, серед них — четверо дітей. Одинадцять постраждалих госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з пошкодженої багатоповерхівки евакуювали 146 осіб. Крім цього, пошкоджень зазнали ще два багатоповерхові будинки, 14 приватних будівель і одне підприємство.

Чим небезпечні касетні боєприпаси

Військові експерти нагадують, що касетні боєприпаси належать до найбільш небезпечних видів озброєнь для густонаселених районів. Під час застосування головна частина розкривається в повітрі, розкидаючи десятки або сотні суббоєприпасів на площі від кількох сотень до кількох тисяч квадратних метрів. Це робить ураження практично неконтрольованим, особливо в умовах щільної міської забудови.

Крім того, існує небезпека нерозірваних суббоєприпасів. За різними оцінками, рівень їхніх відмов може становити від 1% до 40% — залежно від типу боєприпасу, терміну зберігання та умов застосування.

Нерозірвані елементи перетворюються на довготривалі мінні поля і продовжують загрожувати цивільним роками після бойових дій.

Раніше повідомлялося, що внаслідок чергової атаки ЗС РФ постраждав багатоповерховий будинок у Вишгороді, а також місцевий ринок. Також на території підприємства спалахнула пожежа.