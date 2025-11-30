Атака на Вышгород: три российских "Шахеда" били по городу кассетными боеголовками (фото)

Все три российских беспилотника типа Shahed, которые 30 ноября атаковали Вышгород Киевской области, были оснащены кассетными боеприпасами. Дроны сначала сбросили кассетные заряды на город, после чего ударили по жилым домам.

Как сообщил эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов, применение ударных беспилотников с кассетными боеголовками по гражданским объектам было преднамеренным.

"Я человек честный и не все попадания противника по жилым домам считаю преднамеренными, но вот в таких ситуациях, когда три БПЛА заранее запрограммированы атаковать мирный город, да еще и кассетами, мне сказать нечего", — написал он в соцсетях.

Следы от поражающих элементов кассетной боеголовки российского БПЛА Фото: Facebook

Элементы боезаряда российского беспилотника Фото: Facebook

Последствия атаки на Вышгород

Российская атака привела к крупным разрушениям и человеческим жертвам. По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате удара загорелся жилой многоэтажный дом, погиб один человек. Ранения получили 19 жителей, среди них — четверо детей. Одиннадцать пострадавших госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из поврежденной многоэтажки эвакуировали 146 человек. Помимо этого, повреждения получили еще два многоэтажных дома, 14 частных построек и одно предприятие.

Чем опасны кассетные боеприпасы

Военные эксперты напоминают, что кассетные боеприпасы относятся к числу наиболее опасных видов вооружений для густонаселенных районов. Во время применения головная часть раскрывается в воздухе, разбрасывая десятки или сотни суббоеприпасов на площади от нескольких сотен до нескольких тысяч квадратных метров. Это делает поражение практически неконтролируемым, особенно в условиях плотной городской застройки.

Кроме того существует опасность неразорвавшихся суббоеприпасов. По разным оценкам, уровень их отказов может составлять от 1% до 40% — в зависимости от типа боеприпаса, срока хранения и условий применения.

Неразорвавшиеся элементы превращаются в долговременные минные поля и продолжают угрожать гражданским годами после боевых действий.

Ранее сообщалось, что в результате очередной атаки ВС РФ пострадал многоэтажный дом в Вышгороде, а также местный рынок. Также на территории предприятия вспыхнул пожар.