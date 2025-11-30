Россияне разбомбили рынок в Вышгороде: дроном ударили по жилому дому (видео)

К вечеру 29 ноября российские оккупационные войска совершили очередную атаку, запустив в сторону Украины десятки ударных дронов. Под прицелом оккупантов оказался столичный регион и в частности город Вышгород, где "шахед" попал в жилой дом.

Кроме того, беспилотники разбомбили местный рынок "Набережный", пишет телеграм-канал "Вышгород INFO".

"В Вышгороде был разбит рынок "Набережный", также огонь охватил несколько этажей дома", — говорится в сообщении.

Другой местный телеграмм-канал "Вышгород оперативный" обнародовал видео с последствиями вражеской атаки по городу.

В Киевской областной военной администрации подтвердили, что российские оккупанты попали по многоэтажке, в результате чего там поднялся пожар.

"К сожалению, в Вышгороде в результате атаки происходит пожар многоэтажки. На месте работают спасатели, полицейские и медики. Также разрушен частный дом", — говорится в сообщении.

В КОВА не указали, действительно ли БПЛА разрушили местный рынок, однако отметили, что возник пожар "на территории предприятия", и пообещали предоставить подробную информацию позже.

На момент публикации материала сообщений о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, в ночь на 29 ноября ВС РФ дважды массированно атаковали Киев с применением дронов и крылатых ракет.

Вечером 28 ноября Россия запустила "Кинжалы" по территории Украины.