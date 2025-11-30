Росіяни розбомбили ринок у Вишгороді: дроном вдарили по житловому будинку (відео)

Надвечір 29 листопада російські окупаційні війська здійснили чергову атаку, запустивши у бік Україні десятки ударних дронів. Під прицілом окуапнтів опинився столичний регіон та зокрема місто Вишгород, де "шахед" влучив у житловий будинок.

Крім того, безпілотники розбомбили місцевий ринок "Набережний", пише телеграм-канал "Вишгород INFO".

"У Вишгороді було розбито ринок "Набережний", також вогонь охопив кілька поверхів будинку", — йдеться у повідомленні.

Інший місцевий телеграм-канал "Вишгород оперативний" оприлюднив відео з наслідками ворожої атаки по місту.

В Київській обласній військовій адміністрації підтвердили, що російські окупанти влучили по багатоповерхівці, внаслідок чого там здійнялась пожежа.

"На жаль, у Вишгороді унаслідок атаки відбувається пожежа багатоповерхівки. На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Також зруйновано приватний будинок", — йдеться повідомленні.

Відео дня

В КОВА не вказали, чи справді БПЛА зруйнували місцевий ринок, проте зазначили, що виникла пожежа "на території підприємства", та пообіцяли надати детальну інформацію згодом.

На момент публікації матеріалу повідомлень щодо постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада ЗС РФ двічі масовано атакували Київ із застосуванням дронів та крилатих ракет.

Ввечері 28 листопада Росія запустила "Кинджали" по території України.