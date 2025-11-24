Чому "Фламінго" видавали за ракету ОАЕ, а не український виріб: який зв'язок з двигунами СРСР

Під час міжнародної виставки озброєння IDEX-2025 компанія Milanion Group з Об'єднаних Арабських Еміратів показала ракету FP-5 "Фламінго", яку насправді виготовила українська компанія Fire Point. Причина цієї "підміни" — намагання приховати від Російської Федерації, що до цього виду зброї причетна Україна, яка має інтерес до старих радянських двигунів.

В лютому 2025 року на виставці IDEX-2025 вперше показали макет ракети, яка мала стати удвічі потужнішою за Tomahawk і її розробкою начебто займалась спільна компанія ОАЕ з філією у Британії, написали на порталі Defense Express. З'ясувалось, що це дійсно була ракета "Фламінго". Те, що її створює Україна, намагались приховати від Російської Федерації, оскільки слід було приховати від росіян зацікавленість у старих авіаційних двигунах, які скуповувались по усьому світу.

На порталі навели пояснення головного конструктора та співвласника компанії Дениса Штілермана. Штілерман відповів на питання про те, яким чином "Фламінго" опинилась на стенді арабської компанії. З його слів, для виготовлення ракет шукали старі радянські авіаційні двигуни АІ-25 та АІ-25ТЛ. Двигуни намагались скупити на усіх доступних майданчиках, але таким чином, щоб не викликати підозр у росіян. З цією метою зробили стенд з макетом на виставковому майданчику Milanion Group. Таким чином РФ не звернула увагу на масову скупівлю двигунів, які завдяки цьому встановлюватимуть у "Фламінго".

"Ми попросили через друзів дати нам стенд, розмістили там макет. І таким чином масова закупівля двигунів АІ-25 та АІ-25ТЛ не викликала у росіян ніяких підозр. Коли вони спохватилися, ми вже підібрали все, що було на ринку", — ідеться у статті.

Defense Express при цьому наголосив, що ще на перших презентаціях української крилатої ракети помітив двигуни, які раніше призначались для навчально-тренувальних літаків. Аналітики додали інформацію про можливості вказаного устаткування.

АІ-25 — двигун для чеського літака L-39 Albatros, яких виготовили досить багато. Припускають, що хоч двигуни вже вичерпали ресурс, але їх можна достатньо відновити для польоту протягом 4 год для польоту до цілі на території РФ.

АІ-25ТЛ — двигун, який в чотиригодинному польоті потребує 3,9 т палива. Якщо врахувати, що стартова вага "Фламінго" 6 т, а бойова частина 1 т, то на вагу ракети без бойової частини та пального — близько 1 т, з яких третина — вага двигуна. Тобто корпус та внутрішнє обладнання — це лише 650 кг, а втримати таку вагу допомагає скловолокно, з якого виготовлено корпус.

Ракета Фламінго — деталі

Зазначимо, 22 листопада Генштаб ЗСУ розповів про перші використання ракети "Фламінго" для військових цілей ЗС РФ. З'ясувалось, що перші застосування цього виду зброї відбулись весною 2025 року.

Нагадуємо, 10 листопада у мережі показали вирву на пляжі, які припустили, від ракети "Фламінго".