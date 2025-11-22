Генштаб ЗСУ розповів, коли вперше застосували ракету FP-5 "Фламінго"
Генштаб підтвердив бойове застосування ракети FP‑5 "Фламінго" ще навесні 2025 року, і станом на зараз її продовжують використовувати.
Речник Генштабу Збройних сил України майор Дмитро Лиховій під час "відкритого діалогу" з журналістами, влаштованого керівництвом оборонної компанії FirePoint, підтвердив, що українську ракету "Фламінго" використовують у бою вже сім місяців, повідомляє "Укрінформ".
"Бойове застосування "Фламінго" розпочалося у травні 2025 року. І станом на осінь його застосування по цілях ворога триває", – зазначив речник Генерального штабу ЗСУ.
Він нагадав, що наразі це експериментальна зброя, триває робота над її вдосконаленням.
"Якщо у випадку дрона FP-1 ми відзначаємо значну ефективність, що була досягнута за роки масового використання та доопрацювання, то, за висновками фахівців Генштабу, ракетодрону FP-5 ще належить пройти цей шлях. Наразі ми говоримо, що це – експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника", – уточнив Лиховій.
Також речник Генштабу вказав на те, що якщо дрон FP-1 за два роки пройшов значну модернізацію, то у випадку з FP-5 це робити складніше, оскільки "запуски обчислюються трохи іншими числами".
При цьому, за словами головної технічної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, виробництво ракет масштабується згідно з початковим планом виробника. Зараз підприємство разом із військовими працює над тактикою та масовістю застосування.
"Ми рухаємося дуже гарно, і я рада, що ми вкладаємося в ті плани, які були озвучені попередньо", - зазначила Ірина Терех.
Ракета "Фламінго – що відомо
Українська ракета "Фламінго" – це крилата ракета типу "земля-земля" з пуском з причіпної платформи.
Технічні характеристики:
- Дальність польоту: 3000 км
- Час у повітрі: понад 4 години
- Максимальна швидкість: 950 км/год
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год
- Розмах крила: 6 метрів
- Максимальна злітна вага: 6 тонн
- Вага бойової частини: 1 тонна
Ракета має фіксоване пряме крило та двигун, розташований над фюзеляжем. Така конструкція, на відміну від ракет із крилом, що складається, та запуском з транспортно-пускового контейнера, спрощує виробництво, дозволяючи досягти заявленої виробничої потужності понад 50 ракет на місяць. Недоліком є довший час передстартової підготовки, який становить 20-40 хвилин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що підозрюваний у причетності до корупційних схем в "Енергоатомі" бізнесмен Тимур Міндіч прагнув отримати 50% акцій компанії Fire Point, що виробляє ударні дрони та крилаті ракети дальнього радіуса "Фламінго".
Також аналітик розповідав, скільки ракет "Фламінго" проривають вогонь російських ППО.