Генштаб ВСУ рассказал, когда впервые применили ракету FP-5 "Фламинго"

Генштаб подтвердил боевое применение ракеты FP-5 "Фламинго" еще весной 2025 года, и по состоянию на сейчас ее продолжают использовать.

Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лиховий во время "открытого диалога" с журналистами, устроенного руководством оборонной компании FirePoint, подтвердил, что украинскую ракету "Фламинго" используют в бою уже семь месяцев, сообщает "Укринформ".

"Боевое применение "Фламинго" началось в мае 2025 года. И по состоянию на осень его применение по целям врага продолжается", — отметил представитель Генерального штаба ВСУ.

Он напомнил, что сейчас это экспериментальное оружие, продолжается работа над его совершенствованием.

"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь. Сейчас мы говорим, что это — экспериментальное оружие с большими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития. Его совершенствование осложняется высокой ценой за одно изделие и возможностями разработчика", — уточнил Лиховий.

Также спикер Генштаба указал на то, что если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP-5 это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими числами".

Ракета "Фламинго" Фото: Telegram / КіберБорошно

При этом, по словам главного технического директора компании Fire Point Ирины Терех, производство ракет масштабируется согласно первоначальному плану производителя. Сейчас предприятие вместе с военными работает над тактикой и массовостью применения.

"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно", — отметила Ирина Терех.

Ракета "Фламинго — что известно

Украинская ракета "Фламинго" — это крылатая ракета типа "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.

Технические характеристики:

Дальность полета: 3000 км

Время в воздухе: более 4 часов

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Размах крыла: 6 метров

Максимальный взлетный вес: 6 тонн

Вес боевой части: 1 тонна

Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складывающимся крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.

