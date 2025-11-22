Генштаб ВСУ рассказал, когда впервые применили ракету FP-5 "Фламинго"
Генштаб подтвердил боевое применение ракеты FP-5 "Фламинго" еще весной 2025 года, и по состоянию на сейчас ее продолжают использовать.
Представитель Генштаба Вооруженных сил Украины майор Дмитрий Лиховий во время "открытого диалога" с журналистами, устроенного руководством оборонной компании FirePoint, подтвердил, что украинскую ракету "Фламинго" используют в бою уже семь месяцев, сообщает "Укринформ".
"Боевое применение "Фламинго" началось в мае 2025 года. И по состоянию на осень его применение по целям врага продолжается", — отметил представитель Генерального штаба ВСУ.
Он напомнил, что сейчас это экспериментальное оружие, продолжается работа над его совершенствованием.
"Если в случае дрона FP-1 мы отмечаем значительную эффективность, которая была достигнута за годы массового использования и доработки, то, по выводам специалистов Генштаба, ракетодрону FP-5 еще предстоит пройти этот путь. Сейчас мы говорим, что это — экспериментальное оружие с большими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития. Его совершенствование осложняется высокой ценой за одно изделие и возможностями разработчика", — уточнил Лиховий.
Также спикер Генштаба указал на то, что если дрон FP-1 за два года прошел значительную модернизацию, то в случае с FP-5 это делать сложнее, поскольку "запуски исчисляются немного другими числами".
При этом, по словам главного технического директора компании Fire Point Ирины Терех, производство ракет масштабируется согласно первоначальному плану производителя. Сейчас предприятие вместе с военными работает над тактикой и массовостью применения.
"Мы движемся очень хорошо, и я рада, что мы укладываемся в те планы, которые были озвучены предварительно", — отметила Ирина Терех.
Ракета "Фламинго — что известно
Украинская ракета "Фламинго" — это крылатая ракета типа "земля-земля" с пуском с прицепной платформы.
Технические характеристики:
- Дальность полета: 3000 км
- Время в воздухе: более 4 часов
- Максимальная скорость: 950 км/ч
- Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
- Размах крыла: 6 метров
- Максимальный взлетный вес: 6 тонн
- Вес боевой части: 1 тонна
Ракета имеет фиксированное прямое крыло и двигатель, расположенный над фюзеляжем. Такая конструкция, в отличие от ракет со складывающимся крылом и запуском из транспортно-пускового контейнера, упрощает производство, позволяя достичь заявленной производственной мощности более 50 ракет в месяц. Недостатком является более длительное время предстартовой подготовки, которое составляет 20-40 минут.
Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в причастности к коррупционным схемам в "Энергоатоме" бизнесмен Тимур Миндич стремился получить 50% акций компании Fire Point, производящей ударные дроны и крылатые ракеты дальнего радиуса "Фламинго".
Также аналитик рассказывал, сколько ракет "Фламинго" прорывают огонь российских ПВО.