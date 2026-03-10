В обмен на ракеты для Patriot: Украина направила команды специалистов на Ближний Восток, — Зеленский

Украина направила на Ближний Восток три профессиональные команды специалистов, которые будут помогать странам региона в сфере безопасности и противодействия беспилотникам. В то же время Киев рассчитывает получить от партнеров ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot в обмен на такое сотрудничество.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает издание "Новости.LIVE".

По словам главы государства, украинские экспертные группы уже работают в нескольких странах Ближнего Востока. В частности, речь идет о Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Украинские специалисты помогают местным партнерам с вопросами безопасности, в частности в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В то же время Киев рассчитывает, что такое сотрудничество может стать основой для взаимовыгодных договоренностей. В частности, Украина планирует поднять во время переговоров вопрос получения ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, которых сейчас не хватает для усиления защиты украинского неба.

Речь идет, в частности, о ракетах PAC-2 и более современных PAC-3, которые используются в этих комплексах. По словам Зеленского, страны Ближнего Востока обратились к Украине с запросом о помощи в сфере борьбы с беспилотниками, и Киев рассматривает это как возможность для обмена опытом и ресурсами.

Президент также напомнил, что еще год назад Украина предлагала Соединенным Штатам так называемую "дроновую сделку", которая предусматривала использование украинских технологий и производственных возможностей в сфере беспилотников. По его словам, украинская промышленность имеет значительный потенциал производства, однако из-за недостатка финансирования не все мощности пока задействованы.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что украинский опыт борьбы с иранскими дронами-камикадзе типа "Шахед" признают американские эксперты. По его словам, даже те страны, которые пытались самостоятельно применять дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологических решений эффективность таких систем значительно ниже.

Президент подчеркнул, что результативность борьбы с беспилотниками зависит не только от самих перехватчиков, но и от комплексной инфраструктуры. Речь идет о подготовке операторов, программном обеспечении, создании радарного поля и других технических элементах, которые вместе формируют эффективную систему противовоздушной обороны.

Напомним, что, по данным издания Axios, в прошлом году США отказались от предложения Украины по использованию ее технологий для перехвата иранских беспилотников, несмотря на богатый боевой опыт украинских военных. Однако, в связи с резким ростом атак дронов Ирана, американская сторона обратилась к Киеву за помощью.

Также Фокус писал, что Украина получила 11 запросов от разных стран о помощи в сфере безопасности, в частности противодействия дронам, систем радиоэлектронной борьбы и подготовки специалистов. По словам президента Владимира Зеленского, запросы поступили как от соседних с Ираном государств, так и от европейских стран и США, которые заинтересованы в украинском опыте защиты от беспилотников и ракет.