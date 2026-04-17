РФ розгорнула три секретні військові об'єкти: біля ракет "Бурєвєстнік" та ядерних сховищ (фото)

Російська Федерація збудувала три ідентичні секретні військові об'єкти в окупованому Криму, поруч з Санкт-Петербургом та на березі Білого моря, розповів OSINT-аналітик H.I. Sutton. Майданчики мають ракетні установки та розміщені неподалік від старих ядерних сховищ Радянського Союзу. Які споруди помітні на супутникових фото та навіщо РФ розмістила таємні бази у ключових точках поблизу Європи?

Перші споруди незрозумілого призначення з'явились у 2022 році, у перші місяці вторгнення РФ в Україні, написав OSINTер. Станом на квітень 2026 року є три ідентичних об'єкти. На усіх — пневматичні ангари, пускові майданчики, полігони зі схожою конфігурацією. При цьому росіяни налагодили зв'язок та систему охорони. Одна з таких точок — таємне радянське сховище ядерної зброї "Феодосія-13": про активність у цій зоні окупованого півострова стало відомо у 2022-2024 роках.

Аналітик підсумував відкриті дані про військові об'єкти ЗС РФ, призначення яких офіційно не відоме. У статті вказані координати зон та описується, що збудоване, чим вони схожі та чим відрізняються. Перша помічена зона — це укриття "Феодосія-13" (інші назви — "Об'єкт 712а", "Об'єкт 7б", військова частина № 42615) у горах Кизилташ в Криму: координати 44.9303°, 35.0722°. Друга зона — полігоні "Нясино" (згідно з даними Defense Express) за 50 км на північний схід від Санкт-Петербурга: координати 60.3498°, 30.7726°. Третя — ракетний полігон "Ненокса" неподалік від порту Сєвєродвінськ [звідти злітала ракета "Бурєвєстнік" — DE]: координати 64.6424°, 39.2086°. На карті бачимо, що усі точки розташовані на заході РФ і розташовані якнайближче до Європи.

Військові об'єкти РФ — карта таємних баз, H.I. Sutton Фото: HI Sutton

У статті перелічуються, які об'єкти помітили на базах ЗС РФ та які особливості привернули увагу OSINTерів:

усі об'єкти розташовані на ізольованих територіях, пов'язаних з ВМС РФ;

основні споруди — три ангари площею 2000-3000 кв. м. При цьому їх завжди три, але вони можуть по-різному розташовуватись у межах майданчика;

між ангарами ховаються сині транспортні контейнери, які пов'язані з ангарами трубами чи кабелями досить товстими, щоб їх побачили з космосу;

ще один менший синій контейнер стоїть осторонь, і його окремо обнесли захисним валом;

навколо споруд зведено захисний паркан з засобами спостереження, є багато щогл з громовідводами;

один з об'єктів підключений до ракетних майданчиків. З цього H.I.Sutton зробив висновок, що це релевантно і для решти.

Військові бази ЗС РФ — об'єкт Феодосія-13 в Криму, H.I. Sutton Фото: HI Sutton Військові бази ЗС РФ — полігон Ненокса біля порту Северодвінськ, H.I. Sutton Фото: HI Sutton Військові бази ЗС РФ — об'єкт біля Санкт-Петербурга, H.I. Sutton Фото: HI Sutton

Аналітик також описав особливості кожного з трьох зон. Зокрема, у Криму передбачено шляхи для великих військових машин, але не помітно, щоб вони там справді розвертались. Під Санкт-Петербургом помітили два ракетні майданчики й спеціальний закритий бункер посередині. Об'єкт під Федосією почали будувати з жовтня 2022 року, а перший ангар з'явився вже у листопаді. Під Санкт-Петербургом — така ж оперативність: почали у серпні, перша споруда — у листопаді. У Білому морі роботи почались на рік пізніше (з липня по вересень 2023 року), зауважується у матеріалі. При цьому OSINTер не пояснив, яке ж, на його думку, призначення таємних військових баз ЗС РФ.

Військові об'єкти РФ — деталі

На публікацію H.I. Sutton відгукнулись аналітики порталу Defense Express. Аналітики нагадали, що на арктичному полігоні запускали "Бурєвєстнік", а ленінградський — колишній танковий полігон часів СРСР. Тим часом у 2024 році про полігон "Ненокса" написали на порталі The Barents Observer: зауважили, що нові об'єкти мають сумарну площу 61 тис. кв. м, кожен з них — ангар розміром з футбольне поле з пластику, але з металевими конструкціями, і вони "здаються герметичними". Крім того, поруч — великі компресори. Також вказано, що сині морські контейнери — це сховища для ракет, а схожі бачили у Капустиному Яру в Астраханській області та на полігоні "Паньково" на Новій Землі в Арктиці (де також запускали "Бурєвєстнік").

Зазначимо, восени 2025 року, після чергових ядерних погроз Москви, Фокус зібрав інформацію про ракету "Бурєвєстнік" та про випробування цієї експериментальної зброї. Перед цим ЗС РФ показали завантаження контейнерів з цими ракетами на російські військові літаки на базі "Українка" в Амурській області.

Нагадуємо, весною 2026 року у медіа написали про можливість нападу РФ на країни Балтії: опублікували старі карти з напрямками атаки.