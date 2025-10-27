Ядерный "Буревестник": как Путин показал миру оружие, которое буквально никто не видел

Путин снова размахнулся "ядерной булавой". После заявления о якобы успешном испытании ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем, эксперты поставили под сомнение сам факт запуска: западные наблюдатели не зафиксировали ни одного пуска, а видео, показанное ростелевидением, оказалось противоречивым. Фокус разобрался, действительно ли это оружие может изменить баланс сил, или это лишь пропагандистский фейерверк Кремля.

Владимир Путин 26 октября объявил об успешном испытании ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Российские пропагандистские СМИ, в частности телеканал "Россия-1", показали сюжет о загрузке вероятной ракеты на бомбардировщик Ту-95МС на аэродроме "Украинка" в Амурской области. В то же время сообщения о запуске с Новой Земли, где, по данным росСМИ, должны были проходить испытания, вызвали сомнения из-за несоответствия дат и локаций. Западные наблюдатели не зафиксировали пусков на Новой Земле, что ставит под сомнение правдивость заявлений Кремля.

OSINT-аналитики, ссылаясь на сообщение "Агентство. Новости" от 27 октября, обратили внимание на несогласованность в сюжете "Россия-1" В видео объект, который загружали на Ту-95МС, был скрыт тканью, что не позволяет точно идентифицировать его как "Буревестник". Аналитики предполагают, что ракета может запускаться с самолетов, а не с наземных установок, что меняет представление о ее тактическом применении. Однако ни Минобороны РФ, ни OSINT-источники не подтвердили эту информацию.

Заявления Путина вызвали реакцию президента США Дональда Трампа, который призвал Кремль сосредоточиться на завершении войны в Украине, а не на демонстрации ядерных вооружений. Трамп напомнил о превосходстве американских сил, в частности атомные подводные лодки, способные быстро ответить на угрозы. Аналитик Брэндон Вайхерт подчеркнул, что "Буревестник" и американский проект "Плутон" имеют общие проблемы: ядерные двигатели создают значительные технологические и экологические риски, что снижает их практическую ценность.

Ракета "Буревестник": на что способно это оружие

"Буревестник" — крылатая ракета с ядерным двигателем, длиной 9-12 м, весом, превышающим 2,5 т, и скоростью 700-900 км/ч. Ее конструкция затрудняет размещение на Ту-95МС, который способен нести до 20 тонн вооружения. По данным The Times of India, особенности крыльев ракеты создают трудности для интеграции. Если запуск происходил из Амурской области, расстояние до США составляет около 4300 км, до Украины — 6000 км, что делает ее более ориентированной на глобальные, а не региональные цели.

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, президент России пытается усилить напряжение, используя риторику ядерной угрозы, чтобы запугать международное сообщество. Зато, как отмечает эксперт, Дональд Трамп, выступает за сдерживание эскалации, напоминая о военном потенциале США, в частности ядерные подводные лодки и крылатые ракеты "Томагавк".

Криволап подчеркивает, что состояние ядерных сил России является неудовлетворительным, что подтверждается данными международных инспекций.

"Ядерное оружие РФ потеряло свою психологическую эффективность как средство запугивания. В попытках восстановить страх перед российской мощью Путин прибегает к продвижению новых вооружений, таких как ракета "Орешник" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Однако, эти разработки не производят ожидаемого эффекта на международную арену", — отмечает Фокусу эксперт.

Криволап также обращает внимание на то, что попытки Путина запугать мир новыми видами вооружений являются частью более широкой стратегии эскалации, направленной на компенсацию слабости российских вооруженных сил. В то же время США, по его словам, имеют четкое понимание реального состояния российского ядерного арсенала, что позволяет им сохранять стратегическое преимущество. Американские инспекции и разведывательные данные подтверждают ограниченные возможности РФ в этой сфере, что снижает эффективность ядерного шантажа Кремля.

Ядерный "Буревестник": куда может полететь

Эксперт считает, что "Буревестник" вряд ли будет применен против Украины из-за его технологической устарелости и низкой эффективности. Это оружие, по его словам, имеет возраст более 50 лет, подобно устаревшим межконтинентальным бомбардировщикам.

"Скорее всего, Россия может попытаться продемонстрировать его возможности в изолированном регионе, например, в Арктике, для создания пропагандистского эффекта, а не для реального боевого применения. Использование такого оружия против Украины маловероятно, поэтому не стоит поддаваться панике из-за этих угроз", — считает Криволап.

Напомним, 34 года назад Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала, выбрав путь мира и доверия к международным гарантиям. Сейчас, на фоне агрессии РФ, возникает вопрос: не был ли этот отказ ошибкой? Фокус проанализировал, может ли Украина восстановить ядерный потенциал, какие ресурсы для этого нужны и какие последствия это будет иметь для государства в условиях современных геополитических вызовов.

