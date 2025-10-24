"Мы выбрали мир — получили войну": как Украина потеряла свой ядерный щит 34 года назад и может ли его вернуть

34 года назад Украина сделала исторический выбор — отказалась от ядерного оружия, имея третий по мощности арсенал в мире. Тогда этот шаг воспринимался как символ мира и доверия к международным гарантиям. Сегодня же, после лет агрессии России, все чаще звучит вопрос: не был ли этот отказ слишком дорогим? Фокус разобрался, действительно ли Украина способна восстановить ядерный потенциал, что для этого нужно и чем это может обернуться для государства.

Сегодня, 24 октября исполняется 34 года, как Верховный Совет Украинской ССР принял Постановление "О безъядерном статусе Украины". Этот акт стал не только декларацией о намерениях, но и стратегическим шагом в сложных геополитических условиях распада СССР.

В этом постановлении, в частности:

Украина провозглашается безъядерным государством.

Обязательство не производить, не приобретать и не размещать ядерное оружие на своей территории.

Передача всего ядерного оружия для демонтажа и уничтожения под международным контролем.

Присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство.

Может ли Украина сейчас создать ядерное оружие

Кандидат политических наук Руслан Ключник считает, что в контексте непрекращающейся агрессии России против Украины все чаще звучат дискуссии о восстановлении ядерного потенциала нашей страны. Как известно, Украина добровольно отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала мира в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Сегодня, учитывая нарушение гарантий безопасности, некоторые эксперты и политики рассматривают возможность возвращения к ядерному статусу. Однако этот путь полон технических, финансовых и, главным образом, геополитических вызовов.

После распада СССР Украина унаследовала не только арсенал, но и научно-техническую базу: институты в Харькове, Киеве и Днепре, где работали над ядерными технологиями. Многие специалисты по ядерной физике, ракетостроению и материаловедению все еще активны. Например, Харьковский физико-технический институт имеет опыт в работе с ядерными реакторами, а предприятия вроде "Южмаша" могли бы адаптировать ракетные технологии для носителей. Это не требует полного восстановления советской инфраструктуры — современные разработки позволяют использовать более компактные методы, как обогащение урана с помощью центрифуг.

"Технически Украина обладает потенциалом для восстановления ядерной программы. Ключевым фактором здесь является наличие высококвалифицированных специалистов", — говорит Фокусу политолог.

По словам Ключника, относительно финансирования, скептики часто указывают на ограниченные ресурсы. Однако за последние четыре года полномасштабной войны Украина потратила сотни миллиардов долларов на оборону, мобилизуя внутренние резервы и международную помощь. По данным Министерства финансов, только в 2024 году расходы на безопасность превысили 50% бюджета. Если государство смогло профинансировать массовое производство дронов, артиллерии и фортификаций, то на ядерную программу, средства также нашлись бы. Это могло бы включать перераспределение военного бюджета или привлечение частных инвестиций в смежные технологии.

"Для сравнения: страны с более низким уровнем развития, как КНДР и Пакистан, достигли ядерного статуса несмотря на экономические трудности. КНДР, с Индексом человеческого развития около 0,5 (по данным ООН), инвестировала в программу с 1980-х. Пакистан, с Индексом человеческого развития 0,54, разработал бомбу в 1998 году, опираясь на китайскую помощь и внутренние ресурсы. Украина, с Индексом человеческого развития 0,77 по состоянию на 2023 год, имеет значительно лучшие стартовые позиции: развитую промышленность, доступ к урановым месторождениям и интеграцию в глобальные научные сети. Теоретически, мы могли бы обойтись без внешней помощи, используя собственные наработки", — подчеркивает политолог.

А если Украина будет иметь ядерное оружие: последствия

Руслан Ключник добавляет, что Украина теоретически не обязана запрашивать согласие других государств, поскольку Будапештский меморандум не является юридически обязывающим договором. Но на деле начало ядерных работ спровоцирует мгновенную реакцию международного сообщества. Санкции введут не только недружественные нам страны, но и западные партнеры — США, ЕС, Великобритания. Безъядерный статус Украины в 1990-х стал облегчением для всех: для России — уменьшением угрозы на границе, для Запада — сокращением количества ядерных государств, что способствует глобальной стабильности. Западные страны, сами обладая арсеналами, заинтересованы в монополии.

"Вероятность прямого военного вмешательства низкая в случае разработки ядерного оружия низкая — в отличие от Израиля, который бомбил ядерные объекты Ирака в 1981 году и Сирии в 2007 году, или потенциальных ударов по Ирану. Однако санкции будут жестче, чем нынешние против России. Это ударит по экономике, которая уже страдает от войны. К тому же Россия, с ее разведкой и ракетными системами, способна уничтожить любой ядерный объект на этапе строительства. Даже после возможного прекращения огня Москва сохранит технические возможности для превентивных ударов, как это было с энергетической инфраструктурой", — продолжает эксперт.

В итоге, по мнению Ключника, разговоры о ядерном статусе Украины представляются бесперспективными. Они могут лишь усугубить изоляцию и оттолкнуть союзников. Вместо этого украинская дипломатия должна сосредоточиться на мирных механизмах безопасности: усилении НАТО, двусторонних гарантиях от США и ЕС, развитии конвенциональной обороны. Важно соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1968 года, к которому Украина присоединилась в 1994-м. Это не только обязательства, но и инструмент для давления на Россию как нарушителя. Только через дипломатию и международное право мы обеспечим устойчивое будущее, избежав эскалации, которая угрожает всему региону.

