СМИ показали вероятную базу для "Орешника" в Беларуси: спутник зафиксировал военную технику (фото)

Спутниковый снимок показал активное развертывание военной базы на бывшем военном аэродроме в Беларуси. Журналисты предполагают, что на фото впервые попала техника из состава российского ракетного комплекса "Орешник".

О вероятном развертывании РК "Орешник" в Беларуси пишет белорусское "Радио Свобода". Журналисты пришли к выводу, что в опубликованном 30 декабря 2025 года Министерствами обороны РФ и Беларуси ролике с кадрами якобы "боевого дежурства" можно увидеть бывший военный аэродром "Кричев-6".

Полученный изданием спутниковый снимок от 9 февраля 2026 года показал шесть автомобилей на территории центрального военного городка. По размерам и пропорциям они соответствуют тем, что были в видео российского Минобороны, однако качество фото не позволяет точно определить их тип.

На снимке спутника СМИ обнаружили вероятное расположение РК "Орешник" на аэродроме в Беларуси Фото: Радио Свобода

Журналисты отметили, что на фото также можно заметить тени металлических конструкций, что свидетельствует о строительстве ангаров.

Американский аналитик открытых данных и спутниковых снимков, сотрудник CNA Corporation — исследовательского центра в области обороны и национальной безопасности США Декер Эвелет пишет в соцсети X, что на опубликованном спутниковом снимке "вероятно видно как минимум два объекта, которые могут быть пусковыми установками, возможно, три". Также он отметил, что машины размещены на открытой местности, а ангары строятся вокруг них, что говорит о высоких темпах развертывания.

Также на снимке спутника видно появление около 25 военных машин разных размеров и типов возле территории центрального военного объекта, земляные валы и здание неопределенного назначения. По периметру военной площадки стоят четыре башни.

Журналисты заметили на аэродроме "Кричев-6" в Беларуси 25 машин неизвестного назначения Фото: Радио Свобода

База РК "Орешник" в Беларуси может быть фейком

Военный эксперт по вопросам вооружения украинского издания "Defence Express", военнослужащий 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" Иван Киричевский сказал в комментарии изданию, что машины на снимке могут быть связаны с ракетой "Орешник", и Россия действительно разворачивает инфраструктуру для этого ракетного комплекса в Беларуси, однако не исключено, что на бывшем военном аэродроме "Кричев-6" оккупанты могут создавать фальшивую позицию.

Он отметил, что зафиксированные на снимке ангары строятся рядом друг с другом сразу для нескольких транспортных средств РК, и из-за этого вся эта техника может быть уничтожена одним ударом.

По словам Киричевского, создание одновременно фейковых и замаскированных реальных позиций может быть частью долгосрочного плана РФ по развертыванию через несколько лет полноценного ракетного полка, который будет иметь не менее девяти пусковых установок.

"В то же время Россия может постепенно начать разворачивать в Беларуси контрдиверсионные подразделения и подразделения спецназначения, без которых размещение такого оружия невозможно. Россияне даже прячут такие мобильные пусковые установки и оберегают их, как свои пять пальцев", — отметил военный эксперт.

Ракета "Орешник" в Беларуси: что известно

О том, что в Беларуси достраивают пусковые установки для "Орешника" — российской баллистической ракеты с дальностью около 5 000 км — белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял в марте 2025 года. Он заявил, что работает над получением баллистических ракет от России.

30 декабря росСМИ впервые показали РК "Орешник" на боевом дежурстве в Беларуси. В ролике продемонстрировали роту солдат на дежурстве и три машины, которые выехали в определенную точку в лесах — однако пусковых среди них не было.

Главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков в тот же день назвал публикации росСМИ фейком и объяснил, что на кадрах Минобороны Беларуси "Орешника" нет. Он отметил, что на построении в видео было около 70 военных, а этого недостаточно для обслуживания баллистической ракеты промежуточной дальности, а также комплекс обычно состоит из многих машин различного назначения, количество которых должно быть значительно больше трех.