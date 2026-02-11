ЗМІ показали ймовірну базу для "Орешника" в Білорусі: супутник зафіксував воєнну техніку (фото)

Супутниковий знімок показав активне розгортання військової бази на колишньому військовому аеродромі у Білорусі. Журналісти припускають, що на фото вперше потрапила техніка зі складу російського ракетного комплексу "Орешник".

Про ймовірне розгортання РК "Орешник" у Білорусі пише білоруське "Радіо Свобода". Журналісти дійшли висновку, що в опублікованому 30 грудня 2025 року Міністерствами оборони РФ і Білорусі ролику з кадрами нібито "бойового чергування" можна побачити колишній військовий аеродром "Кричів-6".

Отриманий виданням супутниковий знімок від 9 лютого 2026 року показав шість автомобілів на території центрального військового містечка. За розмірами та пропорціями вони відповідають тим, що були у відео російського Міноборони, проте якість фото не дозволяє точно визначити їхній тип.

На знімку супутника ЗМІ виявили імовірне розташування РК "Орешник" на аеродромі в Білорусі Фото: Радіо Свобода

Журналісти зазначили, що на фото також можна помітити тіні металевих конструкцій, що свідчить про будівництво ангарів.

Американський аналітик відкритих даних та супутникових знімків, співробітник CNA Corporation — дослідницького центру в галузі оборони та національної безпеки США Декер Евелет пише в соцмережі X, що на опублікованому супутниковому знімку "ймовірно видно щонайменше два об’єкти, які можуть бути пусковими установками, можливо, три". Також він зазначив, що машини розмішено на відкритій місцевості, а ангари будуються навколо них, що говорить про високі темпи розгортання.

Також на знімку супутника видно появу близько 25 військових машин різних розмірів та типів біля території центрального військового об'єкта, земляні вали та будівлю невизначеного призначення. По периметру військового майданчика стоять чотири вежі.

Журналісти помітили на аеродромі "Кричів-6" у Білорусі 25 машин невідомого призначення Фото: Радіо Свобода

База РК "Орешник" в Білорусі може бути фейком

Військовий експерт з питань озброєння українського видання "Defence Express", військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" Іван Киричевський сказав у коментарі виданню, що машини на знімку можуть бути пов'язані з ракетою "Орешник", і Росія дійсно розгортає інфраструктуру для цього ракетного комплекса в Білорусі, проте не виключено, що на колишньому військовому аеродромі "Кричів-6" окупанти можуть створювати фальшиву позицію.

Він зазначив, що зафіксовані на знімку ангари будуються поруч один з одним одразу для кількох транспортних засобів РК, і через це вся ця техніка може бути знищена одним ударом.

За словами Киричевського, створення одночасно фейкових і замаскованих реальних позицій може бути частиною довгострокового плану РФ щодо розгортання за кілька років повноцінного ракетного полку, який матиме щонайменше дев'ять пускових установок.

"Водночас Росія може поступово почати розгортати в Білорусі контрдиверсійні підрозділи та підрозділи спецпризначення, без яких розміщення такої зброї неможливе. Росіяни навіть ховають такі мобільні пускові установки та оберігають їх, як свої п’ять пальців", — зауважив військовий експерт.

Ракета "Орешник" у Білорусі: що відомо

Про те, що у Білорусі добудовують пускові установки для "Орешника" — російської балістичної ракети з дальністю близько 5 000 км — білоруський лідер Олександр Лукашенко заявляв у березні 2025 року. Він заявив, що парцює над отриманням балістичних ракет від Росії.

30 грудня росЗМІ вперше показали РК "Орешник" на бойовому чергуванні у Білорусі. В ролику продемонстрували роту солдатів на чергуванні та три машини, які виїхали в певну точку в лісах — проте пускових серед них не було.

Головний редактор спеціалізованого військового видання Defense Express Олег Катков того ж дня назвав публікації росЗМІ фейком і пояснив, що на кадрах Міноборони Білорусі "Орешника" немає. Він зазначив, що на шикуванні у відео було близько 70 військових, а цього недостатньо для обслуговування балістичної ракети проміжної дальності, а також комплекс зазвичай складається з багатьох машин різного призначення, кількість яких має бути значно більшою за три.