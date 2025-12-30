На кадрах Міноборони Білорусі "Орешника" немає: в Defense Express розвінчали черговий фейк

Уранці оборонні відомства РФ і Білорусі показали перші кадри рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Орешник", який нібито розгорнули на бойовому чергуванні в союзній державі.

Однак самого "Орешника" на відео немає, звернув увагу Олег Катков, головний редактор спеціалізованого військового видання Defense Express. Своєю думкою він поділився в ефірі "Київ 24".

"Найцікавіше, що взагалі це оголошення про початок бойового чергування, і на ньому три машини. Перша машина, яка їде, це машина охорони. Там це Тайфун-У, на базі Уралу. Це машина зв'язку. До речі, від комплексу "ЯРС" вони явно аналогічні, це ще раз підтверджує те, що "Орешник" є двоступеневою версією "ЯРС". І третя машина, це простою мовою "їдальня" з ліжками для людей", — коментує кадри Катков.

Він також підкреслює, що на побудові на кадрах — близько 70 осіб, але це — не та кількість, яка необхідна для обслуговування "Орешника":

Відео дня

"Комплекс складається, як правило, з декількох пускових, машини управління, машин зв'язку, машин забезпечення, енергоагрегатів, машин охорони, транспортно-заряджальних машин, інженерного забезпечення. Тобто це комплекс, це велика кількість. А в реальності…".

Катков упевнений: якби у РФ було більше машин, пускова, великий штат — усе це обов'язково показали б у пропагандистському ролику. Але показали просто те, що було в наявності.

"Це не означає на всі 100%, що там немає "Орешника". Може, він там і є, але це малоймовірно знову ж таки хоча б на підставі того, що, за даними служби зовнішньої розвідки України, загалом у РФ у наявності просто один "Орешник", одна ракета", — підсумував гість ефіру.

Про те, що "Орешник" заступив на бойове чергування, 18 грудня оголосив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він також заявив, що на території його країни буде розміщено не більше десяти ракетних комплексів "Орешник".

19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона знає, де в Білорусі буде розміщений "Орешник", і ця інформація була передана партнерам. Також він нагадав, що росіяни вже атакували Україну "Орешником", тому Київ знає, як протистояти цим ракетам.